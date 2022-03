Cvirus.- Adéu a les aules confinades: la Comunitat Valenciana acaba març amb el 100% dels grups sense incidències

Encara que no hi ha cap aula confinada, el 0,18 per cent del total de la població escolar d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 0,12% de l'alumnat que és positiu actiu se suma un altre 0,06% d'alumnes confinats per haver sigut contacte estret amb positius. Respecte al personal docent, el 0,44% està confinat: al 0,30% del professorat que és positiu actiu s'afig un altre 0,14% en aïllament preventiu.

A Alacant està confinat el 0,15% de l'alumnat perquè hi ha un 0,10% que és positiu actiu més un altre 0,05% en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius. Quant al professorat, en les comarques d'Alacant, el 0,28% està confinat, ja que al 0,20% de docents positius actius cal afegir que un altre 0,08% es troba en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius actius.

El 0,06% de l'alumnat de Castelló està confinat perquè al 0,04% que és positiu se suma que hi ha un altre 0,02% en aïllament preventiu en ser contacte estret amb positius. Quant al professorat de la província, un 0,28% es troba confinat, ja que al 0,18% de docents positius actius cal afegir que un altre 0,10% es troba en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius actius.

El 0,24% de l'alumnat de la província de València està confinat perquè hi ha un 0,16% de positius actius més un altre 0,08% en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius. Quant al professorat, està confinant el 0,60%, ja que al 0,39% de docents positius actius s'afig que hi ha un altre 0,21% en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius actius.