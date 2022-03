Tras dos años de pandemia, la gala de los Oscar 2022 era una de las ceremonias más esperadas tanto por el público como por los protagonistas del evento. Actores, actrices, músicos, guionistas, directos y demás personalidades del cine se dieron cita en un evento que, sin duda, quedó empañado por un incidente que costará olvidar.

El episodio violento que protagonizó Will Smith fue, sin duda, lo más comentado de estos Oscar en los que ni los estilismos pudieron eclipsar la bofetada que el mítico Príncipe de Bel-Air propinó a Chris Rock, quien se encargaba de presentar la gala y que hizo una broma de muy mal gusto sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

Este lunes, las portadas de todos los medios de comunicación contaban con las imágenes del actor dirigiéndose con paso firme hasta el escenario para descargar toda su ira contra Rock, quien se quedó estupefacto tras recibir el guantazo.

El Club Social de El programa de Ana Rosa también ha mostrado el vídeo del incidente y las disculpas de Smith a la Academia y al resto de nominados. Los colaboradores del matinal han comentado que no les ha parecido apropiado que Will emplease la violencia para defender a Jada de las bromas del presentador. Tras esto, los periodistas de Telecinco han comentado las verdaderas protagonistas de la gala: las películas.

Alessandro Lecquio ha señalado que, como fiel seguidor del cine, "esta es la gala más plana de la historia": "He de decir que las películas que he visto son todas un coñazo". Unas palabras que no han sentado nada bien a Joaquín Prat, que no ha dudado en reprender al conde.

"También puedes decir que son aburridas", ha aportado el presentador del matinal, que ha criticado el empleo del término malsonante. Sin embargo, Lecquio no ha rectificado y ha continuado con su argumento, señalando que "hay personajes que favorecen a los actores" y que hacen que estos tengan más papeletas para llevarse la codiciada estatuilla.