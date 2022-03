La 'casa invisible' de Londres que está cubierta de espejos y muchos no saben que está ahí

Hay personas que llevan en ese barrio muchos años y nunca habían reparado en ella. Es la 'casa invisible' de Londres, una vivienda situada en la carretera A316 junto a la rotonda de Richmond Circus y que está cubierta de espejos.

El diseño, que refleja completamente lo que hay en su frente, hace que sea difícil percibir que ahí hay un edificio, más allá de las líneas del voladizo del tejado.

El edificio no es una centro de arte, ni una empresa, es un hogar, una casa unifamiliar rediseñada por el arquitecto y artista Alex Haw en 2015 y que es habitada por una familia desde 2019.

Las ventanas y puertas de la casa funcionan como un doble espejo, de forma que desde el interior puede verse lo que pasa fuera, pero no al revés. De hecho, la familia que vive allí, que prefiere seguir en el anonimato, asegura que en ocasiones pueden ver a gente mirándose en los espejos, peinándose o arreglándose la ropa sin saber que al otro lado están los inquilinos.

"A nuestro diseñador, Alex Haw, se le ocurrió la idea del espejo", dijeron a MyLondon los propietarios. "Los espejos harían que la casa 'hablara con su entorno'. Puedes ver los árboles en la rotonda y las nubes reflejándose en la casa. Nos gustó mucho la idea y la seguimos", dijeron.

Ahora, esta casa se ha hecho viral en rede sociales, donde la gente hace todo tipo de comentarios. Algunos de ellos, incluso aseguran el no haber visto la casa: "He vivido en ese distrito durante unos 10 años y he pasado por ahí más veces de las que podría contar y, sinceramente, nunca la he notado", decía un usuario.

Y es que, aunque por el lateral es más fácil verla, pues la cercanía de otros edificios la hace más presente, por la parte frontal es difícil de percibir el edificio.

La idea no es nueva y por el mundo hay otros edificios con este sistema, como por ejemplo el Maraya Concert Hall, un centro cultural construido en el desierto de Al-Ula, en Arabia Saudita.

Esa estructura con forma de cubo mide 9.740 metros cuadrados y refleja el paisaje del desierto por todas sus aristas y caras, siendo el edificio cubierto de espejos más grande del mundo.