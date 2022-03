Sanitat crearà 1.600 places d'atenció primària a final d'abril i prepara un decret per a llocs de difícil cobertura

Així ho ha manifestat Barceló durant la seua compareixença en la Comissió de Sanitat i Consum de les Corts per a informar del Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària 2022/2023. És la primera vegada que compareix després de la seua operació i tots els grups li han dedicat unes paraules al principi de la seua intervenció.

En virtut de la nova norma, cobrir una plaça de difícil cobertura comportarà una sèrie d'incentius: reducció del temps de permanència necessari en cada grau per a la progressió en la carrera professional; avantatges de puntuació en els processos de selecció i provisió; augment dels punts per a aconseguir objectius en la productivitat variable i prioritat en la participació d'activitats formatives i d'investigació.

A més, el decret introduirà també el model de "aliança estratègica". "En lloc que siga el pacient el que es desplace al lloc on estan els recursos assistencials, seran els recursos els que es desplaçaran on siguen necessaris. Així, impulsarem la col·laboració de professionals entre departaments o entre centres de salut, i facilitarem la cobertura de les necessitats assistencials en àrees o especialitats amb falta de professionals, tant en Atenció Primària com a hospitalària", ha explicat.

La nova estructura, una vegada s'implementen totes les mesures, convertirà l'Atenció Primària i Comunitària de la Comunitat Valenciana en "el pilar fonamental d'un sistema sanitari caracteritzat per una atenció pròxima i de qualitat, que responga el repte de l'envelliment poblacional i la cronicitat, i potencie les noves tecnologies i la medicina preventiva". "Res té a veure l'atenció primària que coneixem amb la qual anem a conéixer", ha afegit.

De fet, el nou Marc Estratègic s'estructura en cinc línies: l'Atenció Primària i Comunitària com a eix principal del Sistema de Salut; una atenció centrada en les persones; l'enfortiment de l'Atenció Primària i Comunitària, la potenciació de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació; i un últim apartat relatiu a docència, investigació i innovació. Aquestes cinc línies s'articulen en 23 objectius i 100 accions específiques. "Ja no és la porta d'entrada al sistema, és la columna vertebral", ha agregat.

MILLORES EN LES RÀTIOS

Dins d'eixe nou Marc Estratègic, Barceló ha traslladat a les Corts que es destinaran més de 326 milions d'euros per a incrementar els recursos humans i materials entre aquest any i el pròxim. Les següents anualitats continuaran destinant-se recursos fins a aconseguir, en 2025, el 25% del pressupost sanitari. La consellera ha remarcat que aquests fons ja estan en el pressupost.

Amb les 1.600 noves places per a la plantilla estructural de Primària, Barceló ha indicat que es podran aconseguir les ràtios en infermeria, medicina general i pediatria per davall de les recomanades. Hi haurà a més 256 places noves de salut mental.

Respecte als recursos materials, la inversió en tecnologia i infraestructures de 2022 i 2023 aconseguirà els 188 milions d'euros. D'aquest total, 76 milions seran per a la construcció de nous centres de salut; 53,5 per a equipaments i 8 per a millores en els sistemes d'informació.

NOUS SERVICIS ALS CENTRES

A més, el nou model assistencial s'ajustarà a les necessitats del pacient i l'atenció podrà ser presencial, domiciliària, telefònica o per videoconferència.

Les millores, ha indicat Barceló, "permetran als treballadors sanitaris centrar-se en l'aspecte clínic i la promoció de la salut, millorar la capacitat resolutiva dels centres i donar una resposta integral a les necessitats de salut de les persones, famílies i comunitat".

Per a aconseguir aquests objectius, està previst ampliar la cartera de servicis per a dotar a tots els centres de salut de l'equipament necessari per a realitzar ecografies, retinografies, infiltracions i cirurgia menor, així com activar derivacions preferents en traumatologia i cardiovascular.

A més, s'homogeneïtzaran els horaris dels punts d'atenció continuada (PAC i PAS) en tota la Comunitat Valenciana, i es reforçarà la tasca d'Infermeria.

En el vessant organitzatiu, per a poder gestionar d'una manera més àgil i guanyar en eficiència, els centres d'Atenció Primària tindran tres coordinacions diferenciades: mèdica; d'infermeria i d'administració/admissió.

El marc estratègic per a implantar aquesta nova Atenció Primària i Comunitària s'està desenvolupant de forma coordinada en el si del Sistema Nacional de Salut, juntament amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes.

Dins d'aquest enfocament conjunt, el marc s'ha de concretar en un pla d'acció que la Comunitat Valenciana, com la resta d'autonomies, presentarà el ministeri de Sanitat en breu i que permetrà cofinançar moltes de les iniciatives.

Concretament, el Ministeri de Sanitat planteja tres grans línies a les quals poden acollir-se les comunitats autònomes: 69,3 milions d'euros per a accions incloses en l'estratègia de salut digital per a Atenció Primària; 44 milions d'euros per a l'ampliació progressiva de la cartera comuna de servicis de salut bucodental i 172,4 milions d'euros per a, entre altres coses, procediments diagnòstics i l'equipament necessari, optimització de processos administratius o intercanvi d'informació i interoperabilitat entre comunitats autònomes.

GRUPS

Per part de l'oposició, José Juan Zaplana (PP) ha admès que el pla parteix d'una bona idea, però dubte de la capacitat de la Conselleria per a dur-ho a terme, ja que, segons ha indicat, ha presentat diverses vegades aquestes mesures des de 2019, i li ha etzibat que al gener de 2019 va anunciar 307 places que no es van crear. Barceló, en la seua rèplica, li ha enlletgit que parteix "no d'una visió pessimista, sinó no realista" i ha assegurat que eixes places es van engegar eixe mateix mes.

Des de Ciutadans, Fernando Llopis ha criticat que "es parla de més inversió", però "malgrat d'invertir més diners, hi ha pitjors indicadors". "No es tracta de gastar més, sinó de gestionar millor", ha agregat.

David García (Vox) ha ironitzat que "caldria cridar el 112 per la quantitat de fum que ha venut la consellera". "En set anys han sigut incapaços de posar un llit i ara presenten un 'totum revolutum' per a arreglar la sanitat quan queda un any per a eleccions", ha agregat.

La compareixença ha finalitzat amb una picabaralla entre el diputat del PSPV-PSOE Manuel Pineda i el del PP José Juan Zaplana, quan Pineda li ha demanat al president de la comissió, Carlos Laguna, que instara Zaplana a retirar la paraula 'bocachancla', que havia utilitzat en referència als membres del Botànic en el seu discurs. "Quina pell més fina, a nosaltres ens crideu corruptes i ens crideu de tot", ha exclamat Zaplana i s'ha negat a retirar-ho, al que Pineda ha postil·lat: "Ací queda la qualitat de la persona".