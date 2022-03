Cómo se enfrenta a los problemas cada signo del zodiaco: los más luchadores, valientes o vulnerables

Si la pasada semana veíamos que es lo que más teme cada uno de los signos zodiacales, en esta ocasión descubriremos cómo se enfrenta cada signo a las mayores pruebas, reveses e infortunios que el destino pone en su camino. Descubriremos quienes son los más valientes y luchadores o por el contrario los peores dotados y más vulnerables, con que armas lucha y se defiende cada signo zodiacal, cuáles son sus estrategias. Veremos quienes son los más sentidos o por el contrario los más dispuestos a luchar.

Aries



Estos nativos suelen reaccionar mal ante las grandes adversidades, dejándose llevar por la cólera, impulsos destructivos o hasta incluso la violencia, al menos en un primer momento. Pero si logran canalizar bien su gran torrente de energía entonces lucharán contras todas sus adversidades como si de un gigantesco enemigo se tratara, con valor heroico y dando lo mejor de sí en los momentos más difíciles. Es un luchador magnífico pero el problema es que a veces también él mismo puede ser su peor enemigo.

Tauro



Su enorme fortaleza unida a su obstinación y su naturaleza constante y perseverante hace que esté muy bien dispuesto para afrontar y a la larga superar los mayores infortunios y reveses del destino, lo que no significa que los busquen. Será capaz de luchar y sacrificarse con dureza durante años hasta remontar las mayores adversidades, o de lo contrario volverá a intentarlo una y otra vez sin importarle el tiempo o el esfuerzo que pueda costarle apoyándose siempre en un gran realismo y enorme paciencia.

Géminis



Para hacer frente a las mayores pruebas e infortunios este signo opondrá sobre todo su naturaleza fría y cerebral, se apoya en una gran inteligencia, listeza, habilidad, sabe siempre caer de pie en todas las situaciones, también es un excelente comunicador y se relaciona con los demás mejor que nadie. Y si la situación lo requiriera también sabe mentir, embaucar y liarlo todo mejor que nadie. El problema está en que muchas veces ellos mismos son quienes se buscan su desgracia con su gran inestabilidad.

Cáncer



Ante una gran desgracia el hipersensible Cáncer se encerrará dentro de su concha, en su zona de confort, y de un modo u otro se aislará del exterior. Pero luego más tarde, cuando logre recuperarse del trauma, entonces pondrá en marcha un inmenso causal de tenacidad y resistencia pasiva, dispuesto a luchar si es preciso durante años en las condiciones más duras hasta recuperarse totalmente de la crisis. A pesar de su gran vulnerabilidad en realidad este signo sería más duro y fuerte de lo que aparenta.

Leo

Su enorme suerte, fe en sí mismo, optimismo, férrea voluntad e hiperactividad hacen que le sea más fácil que a otros signos encajar graves pruebas y reveses del destino, y sobre todo poder salir de ellas con mucha más facilidad. Incluso en muchos casos el mismo se los busca por su gran megalomanía y ambición sin límites (Napoleón), pero aún en los momentos más desesperados la suerte nunca les abandona y no es extraño que resurjan de sus cenizas cuando ya todos les creían totalmente derrotados.

Virgo



Debido a su gran sentido común, sensatez, prudencia, inteligencia, espíritu de trabajo y enorme sentido crítico es menos probable que le aflijan graves adversidades y calamidades, al menos de forma inesperada. Pero si esto ocurre primero caerán en una gran desesperación y hundimiento emocional pero luego se entregarán a los mayores sacrificios y renuncias, largas horas de entrega al trabajo más duro sacando una inmensa fortaleza dentro de su aparente flaqueza hasta remontar al fin la crisis y salir a flote.

Libra



Ante un grave infortunio el signo de la paz y la concordia en un primer momento podría venirse abajo y en algunos casos hasta incluso resignarse ante la adversidad. Pero su punto de fuerza está en la inteligencia unida a su capacidad de caer bien y ganarse las voluntades de quienes le rodean, por ello buscará ayuda y se apoyará en personas más fuertes y luchadoras. También para remontar de las pruebas se apoyará en el diálogo y en una gran capacidad de seducción, negociación y búsqueda de la concordia.

Escorpio



Aquí estamos ante uno de los signos mejor dotados para afrontar las mayores crisis y desgracias, además no solo no le aterrorizan sino que generalmente le atraen y dan lo mejor de sí mismos en las situaciones y momentos más desesperados. Están preparados para hacer frente a las adversidades más terribles y no es extraño que ellos mismos las atraigan o se reten a sí mismos de forma inconsciente. Renacen de sus cenizas como el Ave Fénix empleando para ello las iniciativas más audaces, nada les atemoriza.

Sagitario



La fe en algo superior, la esperanza y el optimismo son los grandes pilares de estos nativos, de ahí procede su fortaleza frente a las mayores crisis y peligros, además la suerte les acompaña siempre o una especie de “providencia divina”. Afrontarán las mayores crisis con espíritu deportivo o de aventura, considerándolas más como una “oportunidad” que como un grave problema. Son capaces de adaptarse a nuevas situaciones, de comenzar de nuevo y no mirar atrás, buscar la ayuda o protección de amigos.

Capricornio



La personalidad de estos nativos les hace sumamente aptos para hacer frente a las situaciones más duras y dolorosas, las mayores pruebas materiales y espirituales o los más grandes sufrimientos durante años, y no solo para poder soportarlo sino a la larga para lograr remontar, salir adelante y hasta incluso elevarse a lo más alto. Este sería, sin duda, uno de los signos mejor dispuestos para afrontar los mayores infortunios y pruebas del destino, que en su interior esconde en realidad una enorme fortaleza.

Acuario



Estos nativos podrán tener una reacción totalmente inesperada e inusual cuando se enfrentan a los mayores infortunios, casi siempre seguirán caminos desacostumbrados y buscarán soluciones vanguardistas o revolucionarias, o simplemente harán lo contrario de lo que habría hecho la mayoría. Se apoyarán en su inteligencia e intuición pero también en una disposición obstinada y perseverante. Este es el signo de la amistad por excelencia y buscará la ayuda de amigos o se apoyará en un grupo de afines.

Piscis



Ante los mayores infortunios estos nativos místicos y espirituales a menudo renuncian a la lucha y se resignan a su suerte o incluso pondrán la otra mejilla, aceptarán el sacrificio y se refugiarán en su mundo interior donde hallarán la belleza y la armonía. Pero la providencia les acompaña y muchas veces será el mismo destino quien le sacará de las desgracias o recibirán una ayuda inesperada. En el peor de los casos se abandonará a una autodestrucción pasiva, se entrega al alcohol o las drogas huyendo de la realidad.