Cvirus.- Barceló diu que pot haver-hi un "xicotet repunt" després de la Magdalena però espera que no afecte a hospitals

Així s'ha pronunciat Barceló en declaracions als mitjans prèvies a la seua compareixença en la comissió de Sanitat de Les Corts en el dia que deixa de ser necessari l'aïllament dels casos lleus i asimptomàtics de Covid-19. "Ara passem a vigilar aquesta pandèmia d'una altra manera molt diferent, ja no és el nombre de casos, sinó els indicadors assistencials", ha explicat.

Barceló ha explicat que ara el focus estarà posat en les persones majors de 60, immunodeprimides i les dones embarassades: "És una nova etapa que s'obri ara, en la qual ens fixem en els indicadors assistencials", ha incidit.

Per açò, ha indicat que per que hi haja un repunt de casos, "de moment no hi ha marxa arrere" en l'estratègia, que és comuna al sistema nacional de salut.