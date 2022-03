Sanidad creará 1.600 plazas de atención primaria a final de abril y prepara un decreto para puestos de difícil cobertura

Así lo ha manifestado Barceló durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo de Les Corts para informar del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria 2022/2023. Es la primera vez que comparece tras su operación y todos los grupos le han dedicado unas palabras al principio de su intervención.

En virtud de la nueva norma, cubrir una plaza de difícil cobertura comportará una serie de incentivos: reducción del tiempo de permanencia necesario en cada grado para la progresión en la carrera profesional; ventajas de puntuación en los procesos de selección y provisión; aumento de los puntos para alcanzar objetivos en la productividad variable y prioridad en la participación de actividades formativas y de investigación.

Además, el decreto introducirá también el modelo de "alianza estratégica". "En lugar de que sea el paciente el que se desplace al lugar donde están los recursos asistenciales, serán los recursos los que se desplazarán donde sean necesarios. De esta forma, impulsaremos la colaboración de profesionales entre departamentos o entre centros de salud, y facilitaremos la cobertura de las necesidades asistenciales en áreas o especialidades con falta de profesionales, tanto en Atención Primaria como hospitalaria", ha explicado.

La nueva estructura, una vez se implementen todas las medidas, convertirá la Atención Primaria y Comunitaria de la Comunitat Valenciana en "el pilar fundamental de un sistema sanitario caracterizado por una atención próxima y de calidad, que responda al reto del envejecimiento poblacional y la cronicidad, y potencie las nuevas tecnologías y la medicina preventiva". "Nada tiene que ver la atención primaria que conocemos con la que vamos a conocer", ha añadido.

De hecho, el nuevo Marco Estratégico se estructura en cinco líneas: la Atención Primaria y Comunitaria como eje principal del Sistema de Salud; una atención centrada en las personas; el fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria, la potenciación del uso de las tecnologías de la información y comunicación; y un último apartado relativo a docencia, investigación e innovación. Estas cinco líneas se articulan en 23 objetivos y 100 acciones específicas. "Ya no es la puerta de entrada al sistema, es la columna vertebral", ha agregado.

MEJORAS EN LAS RATIOS

Dentro de ese nuevo Marco Estratégico, Barceló ha trasladado a Les Corts que se destinarán más de 326 millones de euros para incrementar los recursos humanos y materiales entre este año y el próximo. Las siguientes anualidades continuarán destinándose recursos hasta alcanzar, en 2025, el 25% del presupuesto sanitario. La consellera ha remarcado que estos fondos ya están en el presupuesto.

Con las 1.600 nuevas plazas para la plantilla estructural de Primaria, Barceló ha indicado que se podrán alcanzar las ratios en enfermería, medicina general y pediatría por debajo de las recomendadas. Habrá además 256 plazas nuevas de salud mental.

Respecto a los recursos materiales, la inversión en tecnología e infraestructuras de 2022 y 2023 alcanzará los 188 millones de euros. De ellos, 76 millones serán para la construcción de nuevos centros de salud; 53,5 para equipamientos y 8 para mejoras en los sistemas de información.

NUEVOS SERVICIOS EN LOS CENTROS

Además, el nuevo modelo asistencial se ajustará a las necesidades del paciente y la atención podrá ser presencial, domiciliaria, telefónica o por videoconferencia.

Las mejoras, ha indicado Barceló, "permitirán a los trabajadores sanitarios centrarse en el aspecto clínico y la promoción de la salud, mejorar la capacidad resolutiva de los centros y dar una respuesta integral a las necesidades de salud de las personas, familias y comunidad".

Para conseguir estos objetivos, está previsto ampliar la cartera de servicios para dotar a todos los centros de salud del equipamiento necesario para realizar ecografías, retinografías, infiltraciones y cirugía menor, así como activar derivaciones preferentes en traumatología y cardiovascular.

Además, se homogeneizarán los horarios de los puntos de atención continuada (PAC y PAS) en toda la Comunitat Valenciana, y se reforzará la labor de Enfermería.

En la vertiente organizativa, para poder gestionar de un modo más ágil y ganar en eficiencia, los centros de Atención Primaria tendrán tres coordinaciones diferenciadas: médica; de enfermería y de administración/admisión.

El marco estratégico para implantar esta nueva Atención Primaria y Comunitaria se está desarrollando de forma coordinada en el seno del Sistema Nacional de Salud, junto con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

Dentro de este enfoque conjunto, el marco se debe concretar en un plan de acción que la Comunitat Valenciana, como el resto de autonomías, presentará al ministerio de Sanidad en breve y que permitirá cofinanciar muchas de las iniciativas.

Concretamente, el Ministerio de Sanidad plantea tres grandes líneas a las que pueden acogerse las comunidades autónomas: 69,3 millones de euros para acciones incluidas en la estrategia de salud digital para Atención Primaria; 44 millones de euros para la ampliación progresiva de la cartera común de servicios de salud bucodental y 172,4 millones de euros para, entre otras cosas, procedimientos diagnósticos y el equipamiento necesario, optimización de procesos administrativos o intercambio de información e interoperabilidad entre comunidades autónomas.

GRUPOS

Por parte de la oposición, José Juan Zaplana (PP) ha admitido que el plan parte de una buena idea, pero duda de la capacidad de la Conselleria para llevarlo a cabo, ya que, según ha indicado, ha presentado varias veces estas medidas desde 2019, y le ha espetado que en enero de 2019 anunció 307 plazas que no se crearon. Barceló, en su réplica, le ha afeado que parte "no de una visión pesimista, sino no realista" y ha asegurado que esas plazas se pusieron en marcha ese mismo mes.

Desde Ciudadanos, Fernando Llopis ha criticado que "se habla de más inversión", pero "a pesar de invertir más dinero, hay peores indicadores". "No se trata de gastar más, sino de gestionar mejor", ha agregado.

David García (Vox) ha ironizado que "habría que llamar al 112 por la cantidad de humo que ha vendido la consellera". "En siete años han sido incapaces de poner una cama y ahora presentan un 'totum revolutum' para arreglar la sanidad cuando queda un año para elecciones", ha agregado.

La comparecencia ha finalizado con un rifirrafe entre el diputado del PSPV-PSOE Manuel Pineda y el del PP José Juan Zaplana, cuando Pineda le ha pedido al presidente de la comisión, Carlos Laguna, que instara a Zaplana a retirar la palabra "bocachancla", que había utilizado en referencia a los miembros del Botànic en su discurso. "Qué piel más fina, a nosotros nos llamáis corruptos y nos llamáis de todo", ha exclamado Zaplana y se ha negado a retirarlo, a lo que Pineda ha apostillado: "Ahí queda la calidad de la persona".