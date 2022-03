AMP.- Una baralla entre dos joves per una xica, desencadenant de l'atropellament a Serra

L'incident va tindre lloc sobre les 18.30 hores al carrer Sagunt de Serra. Dos joves de 21 anys van discutir com a conseqüència del presumpte assetjament i amenaces d'un d'ells a la parella de l'altre, qui havia sigut també la seua exparella. Entre ells no hi havia ordre d'allunyament ni de comunicació.

Segons les primeres investigacions, els dos joves es van citar per a resoldre les seues diferències a Serra. Quan l'actual parella de la jove anava circulant amb el seu vehicle pel nucli urbà, va visualitzar a l'altre home i va prendre la decisió d'atropellar-lo.

Immediatament, la Policia Local del municipi va acudir al lloc dels fets i va assistir a la víctima. Minuts després, la Guàrdia Civil de Bétera va localitzar l'autor de l'atropellament i, encara que inicialment s'ha informat que eren dos els detinguts, finalment l'operació s'ha saldat amb un arrestat per un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i contra la seguretat del trànsit.

L'Equip de Policia judicial de Llíria està investigant els fets i les diligències seran entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Lliría.

En l'incident també va intervenir una unitat del SAMU i una altra de SVB. L'equip mèdic del SAMU va assistir al ferit, que presentava politraumatisme, i li va realitzar diverses tècniques d'estabilització. Després d'açò, va ser traslladat a l'Hospital La Fe de València en l'ambulància de Suport Vital Avançat.