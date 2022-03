'El programa de Ana Rosa' denuncia la insalubridad del poblado de Las Sabinas, donde viven 18 familias de Madrid

Las dificultades para pagar una vivienda suponen que, en ocasiones, los ciudadanos tengan que buscar la manera de poder vivir de la manera más digna posible. Este lunes, El programa de Ana Rosa se ha trasladado al poblado Las Sabinas, situado entre los municipios madrileños de Móstoles y Arroyomolinos.

Las Sabinas es uno de los últimos grandes poblados chabolistas de la capital donde, pese a que hace unos años se llevó a cabo un desalojo, 18 familias siguen viviendo a orillas del río Guadarrama. El equipo del matinal se ha encargado de hablar con algunos de los vecinos del asentamiento, quienes les han expuesto las condiciones de vida a las que se enfrentan cada día.

El poblado, en el que viven varios niños, es un lugar insalubre donde las ratas y las culebras luchan por conquistar el territorio. Además, los vecinos carecen de instalación eléctrica y tampoco cuentan con agua, por lo que un gesto tan habitual como poner una lavadora es impensable en Las Sabinas. "Hemos intentado que nos pongan contadores para poder pagar la luz y el agua, pero nos dicen que no", ha destacado uno de los vecinos.

Sin embargo, pese a las quejas de los vecinos, el matinal también ha comprobado que el ambiente está muy contaminado. Y no naturalmente, pues a la orilla del río se agolpan los electrodomésticos y la basura que los habitantes del poblado van desechando. Los vecinos destacan que su oficio está basado en la chatarra y que, aunque lo habitual en estos asentamientos es el trapicheo de droga, no todos se dedican a ello.

"Estamos en proceso de realojo. En principio, nos realojan en una vivienda de la que podamos pagar los gastos que conlleve y que se amolde a nuestros ingresos, que es la renta mínima", ha destacado Nino, uno de los vecinos de Las Sabinas. Algunos de los habitantes han destacado que están pendientes de su realojo desde el año 2008 y que aún no tienen ninguna respuesta por parte de las autoridades. Lo único que tienen claro, según han señalado, es que no quieren seguir viviendo en Las Sabinas.

"Aquí no hay ley. Tenemos que enganchar la luz porque tenemos que poner una estufa y unos garbancitos para que coman los niños", ha señalado otra de las vecinas que, además, ha pedido que le den "para un piso", ya que no tiene dinero. No obstante, pese al drama de estas familias, Patricia Pardo ha señalado que "alguien tiene que tirar esa basura al río".