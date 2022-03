Paz Padilla ha vivido una noche mágica y muy especial. La actriz ha tenido una velada digna de una cita de Hollywood: avión privado y una gran fiesta con motivo de un bautizo. Y todo rodeada de amigos. Eso fue en Jerez de la Frontera, pero luego tocó vuelta a Barcelona, donde trabaja interpretando su obra de teatro, El humor de mi vida.

Ella misma ha querido compartir su experiencia y, a través de sus redes sociales, ha contado cómo fue ese viaje a la Ciudad Condal. Lo hizo en jet privado, tal y como ella desvela, una experiencia que ha podido vivir por primera vez en su vida. "¡¡¡Vaya viaje más espectacular!!! ¿Creéis que me subiré en el ala del jet? ¿Queréis conocer al capitán que me lleva? Decidme que os han parecido mis stories, vaya experiencia única, ojalá se vuelva a repetir algún día", escribió la humorista en su perfil de Instagram.

"Estoy muy bien, he sobrevivido al fiestón que nos ha preparado José Luis para el bautizo de sus nietos. Me monté en un avión, vine, me lo he pasado superbien. He visto a muchos amigos, a compañeros… Ahora cojo también el avión de vuelta a Barcelona", indica.

En cuanto al viaje, ella misma ha ido detallando instante a instante. "Me voy a coger el avión, vente conmigo, que estoy como la Georgina Rodríguez en mi jet. ¿Llevamos el Moet, las fresas, la nata, las pastas…?", bromea la expresentadora de Sálvame, antes de subir. "Ya estamos despegando, nos vamos a Barcelona, y a ver cuándo viene el Moet Chandom", desvela sobre su experiencia, a la que sumó imágenes del momento, como una charla con el piloto donde le pregunta por sus viajes con gente pudiente.

Además, la cómica no pierde la oportunidad de dar, de nuevo, las gracias a su amigo: "Quiero dar las gracias a José Luis, porque he sido tremendamente feliz. Tener amigos tan generosos, él es feliz si los demás lo somos. Pocas personas te encuentras así en este mundo. Gracias, te quiero, José Luis, y también a toda tu familia".

Tras esto, la actriz anunciaba que ya se encontraba aterrizando y que Barcelona se veía "muy chulo" desde el avión. "Qué viaje más bonito".