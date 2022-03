A Panadaría torna al TEM amb una àcida mirada a la desigualtat de gènere en 'Las que limpian'

Areta Bolado, Noelia Castro i Ailén Kendelman van formar en 2013 la companyia i, des del primer moment, "van voler deixar clara una línia de treball on l'artesanal, d'ací el nom, el seu particular homenatge a un ofici de tradició i constància com és fer pa, es vincula directament al cos i la veu de les actrius, a la teatralitat lúdica, la música vocal i una òptica feminista i irreverent".

Així van sorgir espectacles tan reconeguts com a 'PAN! PAN!, Panamericana' o 'Elisa y Marcela', una versió festiva i audaç sobre la història real del primer matrimoni lèsbic del que es té constància a Espanya, premiada amb quatre premis María Casares en 2019. Aquest últim va ser precisament el primer muntatge de Panadaría que es representava en el Teatre El Musical, a l'octubre de 2020.

Ara, 15 mesos després, tornen a la sala del Cabanyal-Canyamelar amb aquest nou treball escènic coproduït al costat del Centre Dramàtic Nacional, que van representar per primera vegada el passat mes de febrer en Tui (Pontevedra), i que els pròxims 2 i 3 d'abril (19.30 hores) arribarà al TEM en la seua estrena absoluta en castellà.

Amb aquest muntatge la companyia vol "donar a veu a eixes dones invisibles que carreguen a les seues esquenes amb un sistema turístic precaritzador, i que són capaces de netejar les habitacions dels hotels en temps rècord mentre són víctimes de l'avarícia dels propietaris de les grans cadenes, que els neguen els drets laborals i socials que realment mereixen".

'Las que limpian' empra com a objecte simbòlic eixos cartells desgastats que solen penjar de les manovelles de les habitacions, on es demana al personal de neteja que arregle el quart. Al retorn, els clients es troben amb els llits fets, les tovalloles netes i el bany impol·lut. "Hi ha persones que mai han netejat un vàter i unes altres que netegen cinc-cents al mes", assenyalen les fundadores de la companyia, que, de nou, assumeixen la triple funció d'escriure, dirigir i interpretar l'obra.

"Ací ens formulem diverses preguntes. És possible revaloritzar aquest treball i deslligar-ho del gènere? Existeix un turisme sostenible? Qui neteja la casa de la netejadora? Aquest espectacle no parla només de treballadores de la neteja, sinó de dones en general i del sòl mullat sobre el qual caminem cada dia", detallen.

TORNA RIMBOMBA

Un dia abans, el divendres a les 20.00 hores, el TEM acollirà una nova entrega de Rimbomba, el Cicle de Poesia Viva de València que va arrancar fa just un any de la mà del poeta escènic Jesús Ge. Com en anteriors edicions, la cita comptarà amb la presència d'alguns dels artistes més importants d'aquesta disciplina en tota Espanya, com el duo gallec d'experimentació poètic-musical Sons-Nús, format per Maite Dono i Baldo Martínez; el traductor, escriptor, intèrpret, cantant i poeta valencià, Héctor Arnau; i la malaguenya María Eloy-García, els versos de la qual han sigut publicats en nombroses revistes i antologies.