Compromís planteja a la indústria automobilística incorporar el disseny inclusiu recomanat per l'IBV

Així, ha presentat una proposta per a impulsar des de la Conselleria d'Economia Sostenible una major conscienciació en la indústria automobilística valenciana de les conseqüències de la bretxa de gènere en el sector a través de la difusió d'aquest informe.

En eixe sentit, ha explicat que tal com arreplega l'informe 'El vehicle autònom vist amb ulleres violeta' de l'IBV, dins del Projecte Diamond finançat amb fons europeus, hi ha diferents opcions per a fer els automòbils més inclusius en la seua fabricació i disseny en aspectes tan importants com el de la seguretat, entre uns altres.

"La indústria automobilística sempre ha pres com a referència un tipus d'home mitjà a l'hora de fer el disseny de l'interior del vehicle, així com dels sistemes de seguretat, la qual cosa provoca certes incomoditats i riscos per a les dones, xiquets i xiquetes i persones amb mobilitat reduïda", ha constatat.

En concret, les dones embarassades, per citar un exemple, són les pitjor parades ja que l'informe de l'IBV arreplega que "encara no existeix un cinturó de seguretat adequat per a elles". A més, el mateix estudi afirma que una dona té un 47 per cent més de possibilitats de patir un accident que un home i un 71 per cent més de possibilitats de patir lesions moderades i, fins i tot, un 17 per cent més de possibilitats de morir enfront de les d'un home.

Per açò, recalca que és "necessari que s'incorporen en els futurs acords i convenis amb el sector automobilístic els objectius relatius a les recomanacions realitzades per l'IBV per a impulsar la fabricació, disseny i assemblatge de vehicles inclusius des d'una perspectiva de gènere". "Tot amb l'objectiu de millorar la vida de les persones, i la de les dones en concret, donant la difusió i atenció oportunes", ha conclòs.