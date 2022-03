Rescaten cinc persones, dos menors d'edat, com a conseqüència de les pluges registrades a Olocau i Llíria

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, el primer rescat va tindre lloc el passat 21 de març, quan un vehicle va quedar atrapat en un gual inundable al carrer Campillo de la localitat valenciana d'Olocau.

La Guàrdia Civil, després de conéixer l'incident, va engegar el dispositiu de cerca i localització del vehicle, que tenia l'aigua a l'altura de les finestretes.

Els ocupants del cotxe, una dona de mitja edat i el seu fill menor de quatre anys, van ser localitzats fora del seu vehicle, al costat d'un vianant que li va prestar auxili fins a l'arribada de la patrulla. No es va registrar cap dany personal.

A més, eixe mateix dia, a les 20.05 hores, la Guàrdia Civil de Llíria va ser requerida novament per un avís de la Central Operativa de Servicis per a traslladar-se al camí del Regalón de la localitat de Llíria per la solsida d'una teulada d'un habitatge unifamiliar.

Una vegada en el lloc, els agents, en col·laboració amb Policia Local de Llíria, van comprovar com a l'interior de l'habitatge es trobava atrapada un home, una dona i un menor d'edat.

Davant el perill imminent d'un altre afonament, els agents van buscar la manera d'accedir fins al pati posterior, lloc on es trobaven atrapats els habitants, fins a l'arribada de bombers a causa del difícil accés.

Després d'una complicada tasca, es va rescatar als habitants, que van ser trets del pati posterior amb una escala extensible i es va procedir a la seua evacuació, sense cap tipus de lesió.