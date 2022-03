La Comunitat, quarta autonomia amb més hipoteques constituïdes sobre habitatges al gener de 2022

A nivell nacional el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar un 29,4% el passat mes de gener respecte al mateix mes de 2021, fins a sumar 36.185 préstecs. No obstant açò, malgrat superar la xifra d'un any abans, el volum d'habittges hipotecats al gener d'enguany s'ha quedat per davall de les més de 40.000 que es van firmar al gener de 2020, abans de la pandèmia.

Amb l'avanç de gener, que supera en més de sis punts el registrat al desembre, la firma d'hipoteques sobre habitatges encadena onze mesos d'ascensos interanuals consecutius.

L'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre vivendes va augmentar un 9,5% interanual en l'arrancada de l'any, fins als 141.427 euros, mentre que el capital prestat va créixer un 41,7%, fins als 5.117,5 milions d'euros, la seua major xifra en un mes de gener des de l'exercici 2011.

Per comunitats autònomes, les que van registrar un major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges al gener de 2022 van ser Andalusia (7.644), Madrid (6.063), Catalunya (5.833) i Comunitat Valenciana (4.050).

Així mateix, les regions en les quals es va prestar més capital per a la constitució d'hipoteques sobre vivendes van ser Madrid (1.268,7 milions d'euros), Andalusia (976,6 milions) i Catalunya (953,5 milions).

En totes les comunitats es van firmar al gener més hipoteques sobre habitatges que en el mateix mes de 2021 excepte a Navarra, on van descendir un 26,7%. Per contra, les comunitats amb majors creixements interanuals van ser Astúries (+51,7%), La Rioja (+51,3%), Comunitat Valenciana (+42,6%) i Andalusia (+37%).

RÈCORD D'HIPOTEQUES A TIPUS FIX

En taxa intermensual (gener de 2022 sobre desembre de 2021), les hipoteques sobre habitatges van pujar un 10%, mentre que el capital prestat es va incrementar un 6,9%. Tots dos dades milloren els registres mensuals de gener de 2021, però no els de 2020.

En el primer mes de l'any, el tipus d'interés mitjà per al total de préstecs hipotecaris es va situar en el 2,59%, amb un termini mitjà de 23 anys. En el cas dels habitatges, l'interés mitjà va ser del 2,54%, per damunt del 2,44% d'un any abans, amb un termini mitjà de 24 anys.

El 29,6% de les hipoteques sobre habitatges es van constituir el passat mes de gener a tipus variable, mentre que el 70,4% es van firmar a tipus fix, el percentatge més alt de la sèrie històrica.

El tipus d'interés mitjà a l'inici va ser del 2,21% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable i del 2,69% en el cas de les de tipus fix.