La concursante Cora fue la última expulsada de Secret Story al ser la que menos votos recibió para su salvación por parte de la audiencia.

Como destacaba el presentador Carlos Sobera en plató, "ella era una de las favoritas, tenía mucho a apoyo en plató, pero la audiencia ha decidido que tenía que irse...".

Y a continuación Sobera le pedía al hermano de Cora, Jonathan, una valoración. Jonathan, que ha tenido sus más y sus menos durante las galas por sus formas poco medidas, daba una respuesta de admirar.

"Mira Carlos, lo contrario de ganar no es perder, es no hacer nada y aquí lo hemos dado todo. Incluso me había tatuado 'Hagamos a una reina ganadora #CoritaPuraLuz' y al final es lo que te comento: lo hemos dado todo, hemos disfrutado al máximo", decía Jonatahan mostrando un tatuaje que se ha hecho en la cara interna del brazo.

"Sé que yo particularmente no soy ejemplo de nada, mi hermana sí, así que aquí se termina mi estancia y un aplauso", decía el defensor de Cora antes de arrancar a dar palmas.

"Jonathan, que conste que contigo más de una vez me quito el sombrero porque cuando quieres puedes y sí eres ejemplo de muchas cosas", le respondía Carlos Sobera, entre aplausos, antes de pasar a otro asunto.