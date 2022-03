Un exconcursante de 'GH' escribe al papa Francisco para tener su bendición por ser gay y su respuesta le decepciona

Dámaso Angulo, que saltó a la fama por ser concursante de Gran Hermano 12, ha escrito una carta al papa Francisco para mostrarle su preocupación, ya que tiene dudas de si su condición sexual es un impedimento para obtener la gracia de Dios.

"Soy fiel creyente y voy a misa, pero nunca comulgo porque no sé si Dios estaría feliz conmigo. Soy homosexual y me haría feliz contar con su bendición", es parte de la misiva en la que muestra si preocupación, ya que tiene dudas de si la Iglesia le aceptaría.

Además, Dámaso contó su testimonio a Socialité. "Le escribí porque sufrí una crisis de fe muy grande", relató. "Toda mi vida he estado metido en la Iglesia. Tenía la duda de su puedo comulgar por ser homosexual, y se la traslado al papa Francisco. Le pido casi permiso para acceder a la Iglesia".

"Voy directamente al papa porque no me atrevo a confesarme, llevo sin hacerlo 15 años. Me confieso con Dios", desvela el exconcursante.

Lo sorprendente es que el pontífice le ha contestado, aunque no está muy conforme con ello Dámaso, que se siente decepcionado. "Responde con un recuerdo en su oración, para que sienta en todo momento la amorosa presencia del Señor en su vida, que no abandona nunca a sus hijos y para que le conceda la gracia de vivir de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio", desvela Dámaso.

"Me dice que rece, y me siento defraudado, porque le pido la bendición apostólica y no me la da. Le diría que revise los casos y entienda a las personas", asegura Dámaso, visiblemente contrariado.