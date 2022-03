Leli Céspedes, mordida por su perro en la nalga y la mano: "Yo fui la culpable"

Leli Céspedes ha tenido un incidente con uno de sus cuatro perros que le ha dejado importantes secuelas en forma de heridas en su cuerpo. Tal y como ella narró en sus redes sociales, todo ocurrió cuando se metió en un juego entre sus mascotas.

"Cosas de perros. El jovencito quería jugar y el mayor gruñó. Me metí en medio y recibí dos bocados, uno en el culete, que no me puedo ni sentar, y otro en la mano", relató.

"Es insoportable el dolor. No me puedo sentar en el váter ni en el coche. Lo tengo hinchado, como doble culo", especificó la modelo.

"Yo soy la culpable, porque me metí en medio. Ni por asomo los perros son agresivos con las personas. Mis perros son casi como mis hijos y yo les quiero muchísimo, pero al final son animales y actúan como tal", narró.

En cuanto a las consecuencias de las heridas, comentó que han llegado incluso a su trabajo. "Me he cogido una semana de vacaciones en el trabajo para no tener que pedir la baja, porque no me gusta faltar a mis responsabilidades, pero no me puedo ni sentar casi, espero estar bien en unos días".