Lo de Évole vivió este domingo el reencuentro del elenco de Belle Époque por su 30 aniversario. Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Miriam Díaz-Aroca y Fernando Trueba charlaron con a Jordi Évole sobre la producción que les cambió la vida hace ahora tres décadas y de lo que significó para ellos: "Un canto a la libertad", resumieron.

Durante un momento de la entrevista, el presentador catalán abrió el tema del 'Me too': "Aquí no ha explotado el 'Me too'. ¿No ha pasado en España?", reflexionó Évole.

"Yo creo que eso era en el pasado sobre todo. Cuando entré en el cine, se contaban historias de este y del otro, pero que pertenecían más a los años 60 y 70", explicó el director Fernando Trueba.

Sin embargo, Maribel Verdú tenía otra versión del asunto. "Existe gente que abusa de su poder, en nuestra profesión y fuera de ella", dijo rotunda la actriz. "Gente muy importante me ha vetado hasta en diez películas por negarme a hacer portadas", aseguró.

Además, contó su caso particular. "A mí de pequeña me pasó, denuncié y puse juicio. Fueron mis padres al juicio por mí, claro, porque yo era menor de edad. Yo me atreví, pero entiendo a las personas que no se atrevieron", asevera la actriz.

También narró episodios concretos, como el que le ocurrió con un director de producción en su despacho. "Pasó algo muy fuerte y tuve que ir a por dos compañeros para ver si quería repetir lo que a mí me había dicho delante de ellos. Esa persona se quiso morir. Con ellos delante no se atrevió. Yo de esas he vivivo así (haciendo un gesto con la mano queriendo decir muchas veces)".

"Claro que hay nombres", sentenció Verdú. "A mí no me ha pasado, pero sé de gente que ha hecho esto, esto y lo otro... Dices: 'madre mía, el día que esto salga'".