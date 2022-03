Saray se disculpa con 'MasterChef' y reconoce que incumplió su contrato: "Fueron descalificaciones inciertas"

Si hay una concursante que marcó MasterChef 8, esa fue Saray Carrillo, una de las concursantes más polémicas que ha pasado por la historia del talent culinario de La 1.

Roces, comentarios, discusiones, negarse a cocinar una perdiz y, finalmente, su expulsión del reality. Esa fue su convulsa trayectoria por la octava edición que acabó con una guerra cruzada entre la concursante y el programa.

Más por parte de Saray, que lanzó acusaciones contra el mismo y que ahora, tiempo después, ha pedido disculpas.

"En relación con mi participación como concursante en MasterChef 8, he tenido tiempo de reflexionar acerca de las manifestaciones que hice respecto de la productora, la cadena, los jueces y mis compañeros de edición, en redes y en alguna entrevista", abre un hilo de Twitter la exconcursante.

"Me he dado cuenta de que lo que dije fueron descalificaciones inciertas e injustas, y que no cumplí mis compromisos contractuales con el programa, realizando spoilers del contenido antes de su emisión. Por ello, quiero expresar públicamente mis más sinceras disculpas hacia todo el equipo. Muchas gracias por la comprensión", asegura.

"Prefiero quedarme solo con lo bueno", remata.