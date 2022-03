Caos en Rodalies por una mala pasada del mar y un atropello

Domingo complicado para los usuarios del servicio de Rodalies en el Maresme. El fuerte oleaje de los últimos 15 días se ha llevado parte del talud que separa del mar esta línea férrea que discurre paralela a la costa, lo que ha hecho que la vía se haya descalzado entre Pineda de Mar y Malgrat de Mar a primera hora de la mañana. Además, poco después se ha producido un atropello mortal en Calella de la Costa, a la altura del cámping Roca Grossa.

Debido al incidente por el temporal marítimo, ha quedado cortada la circulación de las líneas R1 y RG1 a las 7:30 horas, ante lo que Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera con autobuses entre Pineda y Blanes. Asimismo, tras el atropello, que se ha registrado poco después de las 11 de la mañana, los trenes han dejado de prestar servicio durante casi tres horas –hasta que a las 13:45 se ha podido retirar el cadáver– de Calella a Sant Pol, por lo que el trayecto de los buses se ha alargado entre Blanes y Arenys de Mar. El convoy afectado por el arrollamiento ha podido retroceder hasta la estación una vez se solucionó el problema.

Técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han estado trabajando en el tramo de vía que ha quedado dañado y la compañía ha confiado en poder restablecer este lunes el servicio.

La alcaldesa de Malgrat, Sònia Viñolas, ha explicado que, según la delegación del Gobierno, unos 30 camiones se han dedicado a recomponer con arena el talud que se ha desprendido, con el objetivo de que la red ferroviaria funcione con normalidad este lunes. Sin embargo, ha afirmado: "Con olas como las que tenemos, no me arriesgaría a poner fecha porque es jugársela". También ha apuntado que en función de como quede la reparación de urgencia, se decidirá si el restablecimiento del servicio se hará limitando la velocidad de los convoyes a su paso por la zona afectada.

Por su parte, el presidente del Consell Comarcal del Maresme y alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, no ha descartado que pasen semanas hasta recuperar la normalidad de la circulación y ha reclamado al Estado inversiones urgentes para evitar incidentes similares. "Hoy ha sido en Santa Susanna, pero durante el Gloria fue en Tordera y Palafolls. O se invierte o estos problemas vinculados al cambio climático sucederán cada vez con más frecuencia", ha alertado.

Usuarios de Rodalies se han quejado de desinformación ante lo sucedido, y de que han tenido que soportar largas esperas para usar el servicio alternativo por carretera. En Arenys, algunos viajeros han contado que llevaban más de 40 minutos esperando al autobús. Dolores, una de las afectadas, ha criticado que cuando ha comprado el billete de tren en Mataró para ir a Blanes nadie le ha explicado que tendría que ir a Arenys para coger un bus hasta la Selva. "Si nos dicen que hay que hacer todo esto, no hubiera venido. No te informan hasta que no estás en la vía", ha lamentado.