Mazón (PPCV): "Bajar impuestos es una obligación moral y Puig tiene margen para hacerlo"

"Nosotros tenemos la fórmula, contamos con propuestas serias para ayudar a tanta gente que cada día que no puede esperar más y a la que desde la administración autonómica se le debe echar una mano", ha defendido Mazón en un comunicado.

El dirigente 'popular' ha señalado que la situación actual, "con miles de empresas y familias al borde del colapso, requiere de menos propaganda y más hechos porque los ciudadanos ya estamos saturados de tantos anuncios que nunca se cumplen".

"La gente está harta y no puede esperar más. Las familias y las empresas están sufriendo por esta crisis, la escasez de materias primas, el alza disparada de los precios de la energía y de la cesta de la compra les está asfixiando sin que el Consell de Puig haga nada", ha manifestado.

Mazón ha señalado que Puig "tendría que haber bajado impuestos hace meses y dejarse de tanto triunfalismo porque tiene margen para levantar el pie al contribuyente valenciano, ahogado por la crisis y la subida generalizada de los precios".

"Los ingresos de la Generalitat por la tributación se han disparado en lo que llevamos de año sin que la Generalitat haya hecho el mínimo amago de retocar nada. En la Diputación de Alicante lo hemos hecho bajando los impuestos provinciales y apoyando ayudas extraordinarias por la crisis energética de hasta 40 millones de euros para familias vulnerables y empresas", ha expresado.

IMPUESTOS

El líder 'popular' ha afirmado que la Comunitat Valenciana "es la segunda comunidad donde, tras Cataluña, se paga más por el IRPF en el tramo autonómico de un salario de 16.000 euros anuales, el más bajo". "Con la propuesta fiscal que propone el PPCV, seríamos la segunda donde menos se pagaría en toda España detrás de Madrid", ha explicitado.

"En el impuesto de Patrimonio somos la tercera autonomía donde más paga, en el de Sucesiones la segunda y en Transmisiones Patrimoniales la primera. Con la revolución fiscal que proponemos pasaríamos a ser la primera que menos paga", ha insistido.

Para Mazón, "no es de recibo que comunidades como Galicia, Madrid o Murcia estén bajando impuestos mientras que la Comunitat Valenciana sigue sin tocar nada, con Puig enrocado en no tocarlos. Es una obligación moral de Puig". "Es necesario rebajar la carga fiscal para aliviar a una ciudadanía que no puede más", ha zanjado.