Broncano desvela el motivo por el que dejó de usar redes sociales

David Broncano siempre se ha mostrado como una persona que promueve la vida sana, estando en contra de los vicios más habituales de la sociedad, sin haber probado nunca las drogas o consumir alcohol.

Sin embargo, este sábado en Mi casa es la tuya ha reconocido que sí que ha tenido un vicio que ha conseguido quitarse el pasado año por el que estaba preocupado.

"El mayor vicio que me he quitado en los últimos meses y estoy muy contento es que dejé de usar redes sociales. Llevo un año y pico que no me meto a Instagram ni a Twitter", ha confesado.

Cuando el presentador miraba en su móvil cuánto tiempo le había dedicado al día a las redes sociales, se daba cuenta de que era "dos horas o dos horas y media".

Confesó que esos datos le hicieron reflexionar. "Dije se me está yendo la vida", expresó, y en ese mismo momento tomó la determinación de abandonarlas como algo cotidiano en su vida.

El Sevilla le preguntó que si esa decisión no había venido más bien por el odio en las redes sociales, pero recalcó que eso le "da igual, la gente que haga lo que quiera, a mí no me afectan mucho las críticas".