Conchi Ortega, hermana de Ortega Cano, amenaza en pleno directo a José Antonio Avilés: "Te voy a cortar las piernas"

Conchi Ortega Cano ha estallado este sábado en pleno directo en Viva la vida con su cuñada Ana María Aldón después de que se rumoreaba que estaba siendo acusada de ser quien filtraba información en contra de la colaboradora.

Se han vivido momentos de mucha tensión en directo debido a esta discusión entre ambas, por las diversas situaciones que les han molestado a cada una de ellas.

Sin embargo, no era la única persona que recibiría los ataques de la hermana de José Ortega Cano en su intervención vía telefónica en el programa Viva la vida de este sábado.

José Antonio Avilés también ha tenido que escuchar las críticas hacia él por parte de Conchi Ortega, por ser amigo de Ana María Aldón y haber dado varias informaciones de su familia en las últimas semanas.

"Cuando me ponga buena, voy a ir y le voy a cortar las piernas (a José Antonio Avilés)", le ha amenazado en directo al colaborador, quien ha sido defendido por sus compañeros alertándole a Conchi que no debía ir por ahí.

El exconcursante de Supervivientes ha querido responderle, pero el programa ha tomado la determinación que era mejor no hacerlo para no encender más la situación y no desviar la discusión.