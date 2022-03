Conchi Ortega se enfrenta en directo a Ana María Aldón: "Me gustaría que mi hermano tuviera libertad para hablar"

"A mí con 44 años ya no me lee la cartilla nadie", así comenzaba este sábado su colaboración en Viva la vida Ana María Aldón, después de semanas de rumores de mala relación con la familia de José Ortega Cano, asegurando que nadie le había impedido hablar como lo hacía en televisión.

La colaboradora seguía insistiendo en que había una persona de la familia que estaba revelando información desde dentro y manipulando a la prensa en contra de ella, pero no ha querido pronunciar su nombre. Sin embargo, sus compañeros sí que lo hacían y apostaban que se estaba refiriendo a Conchi, hermana del torero.

Después de escuchar su nombre, ha sido la propia Conchi quien ha querido llamar al programa para entrar en directo y aclarar la situación con su cuñada y las informaciones que se han estado dando en las últimas semanas.

"Quiero dejar claro que a mi hermano le deseo todo lo mejor, mi hermano no le cuenta nada a nadie. Ya hace cuatro años que no voy a casa de mi hermano. ¿Qué he hecho yo malo?", ha declarado.

Después de una intervención médica que ha tenido que realizarse, ha vuelto a tener cierto contacto con Ortega Cano pero no con Ana María, como así ella misma revela. "Mi hermano ha venido a verme ahora que estoy recién operada. Me gustaría tuviera esa libertad de contarle sus cosas a sus hermanos, porque yo ya tengo bastante", ha confesado.

Pese a que ha aprovechado la ocasión para pedirle perdón a Ana María por llamarle "hija de puta" cuando ella estaba concursando en Supervivientes, justificando que estaba en un momento de calentón, enseguida la conversación se ha torcido y han comenzado los reproches.

"Por el motivo que sea, yo a ti no te he caído bien, ni yo ni mi familia. Esas cosas saltan a la vista, no hace falta que nadie me convenza", ha asegurado, aunque la colaboradora de Viva la vida le ha respondido diciendo que eso no es cierto.

"¿Qué es lo que he hecho yo para merecerme tanta basura?", le ha replicado Ana María. "Yo le he tratado siempre con el máximo respeto".

La sorpresa para la diseñadora llegaba cuando Conchi aseguraba que su relación con Paco, hermano de Ortega, y su mujer Justi, era "mala". "Cómo vas a tener buena relación conmigo, si no tienes casi relación con mi hermano Paco", expresó.

Ana María se ha mostrado muy sorprendida al escuchar estas declaraciones, confesando no entender por qué decía eso. "¿Esto es una broma? Pues venga, dame las pautas de cómo tengo que vivir", contestó.

"Estoy en un punto de hartura que no sé por dónde va a salir. El problema es que estoy estorbando. No he venido al mundo para satisfacer las necesidades de los demás", ha concluido la mujer de Ortega Cano después de la llamada.