La oposición tacha el anuncio de la 'excepción ibérica' de "triunfalista", "propaganda" y "milonga de Sánchez"

El Gobierno de Pedro Sánchez y el portugués de António Costa han conseguido que el Consejo Europeo autorice la denominada como 'excepción ibérica' para lograr una reducción en la factura energética.

Los efectos de este pacto podrían comenzar a notarse en los bolsillos de los españoles y los portugueses en menos de un mes, según aseguró el presidente del Ejecutivo español este viernes.

La oposición ha mostrado este sábado sus dudas y su rechazo hacia este anuncio de Sánchez para solucionar la problemática con las subidas del precio de la electricidad en declaraciones realizadas en el acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

"Habrá que valorar si lo consigue. Los españoles ya estamos hartos de anuncios", ha declarado José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, además de criticar que lleve a cabo "ejercicios de triunfalismo, y si es bueno, como defiende, que lo materialice lo antes posible".

El político del PP ha señalado que "si hubiera bajado los impuestos hace 10 días no se estaría en esta situación", lo que considera que es "el camino más corto, sencillo y directo" también para la problemática con los transportistas.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, también se ha sumado a las declaraciones en contra de esta iniciativa, asegurando que se trata de "milongas de Pedro Sánchez" y calificando el acuerdo como "bluf".

"Y ahora viene ayer del Consejo Europeo y nos dice que ha conseguido el oro y el moro. No nos engañe con la 'excepción ibérica', no nos trate como idiotas", declaró el vicesecretario general de Ciudadanos.

Macarena Olona, diputada de Vox, considera que el anuncio de la 'excepción ibérica' se trata de "un nuevo acto de propaganda", defendiendo que la solución pasa por que el Gobierno "baje de una vez los impuestos, porque los españoles ya no pueden más con este infierno fiscal".

Olona critica que Pedro Sánchez no adoptara las medidas pertinentes para reducir el precio de la electricidad cuando la Comisión Europea lo permitió el pasado 8 de marzo, declarando que no lo hizo "porque no le dio la gana", como también lo han reprochado Ciudadanos y PP.