Transportistas levantarán el paro cuando no se pueda contratar a bajo coste: "No hay acuerdo, no hay solución"

Continúa la huelga de transportistas, que este sábado suma ya 13 días ininterrumpidos de paro, y así será hasta que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana promulgue una ley que impida contratar a bajo coste, ha confirmado el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, Manuel Hernández.

"Si se comprometen a poner en marcha esa ley que pedimos para que no se pueda contratar a bajo coste", es cuando entonces desde la asociación que preside se desconvocará el paro, ha dicho a través de una publicación en Facebook. "No podemos esperar dos o tres meses", ha dicho en alusión a las palabras de la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, de que se necesitaría ese tiempo para desarrollar la ley.

Ha recalcado que "necesitamos una medida antes de empezar a trabajar que garantice que eso va a ser así ya. Y si se tarda tres meses en hacer la ley, pues que durante esos tres meses haya un decreto que, de manera provisional, cubra esa necesidad", ha exigido.

"Que no nos puedan seguir explotando, porque si arrancamos, lo hemos perdido todo, y no lo podemos consentir", subrayaba dirigiéndose a los transportistas, pidiéndoles un último esfuerzo para seguir con la huelga porque "es cuestión de días, es el último empujón" para ponerle fin habiendo logrado su objetivo.

De esta manera, el presidente de la Plataforma ha puesto en valor su trabajo para dar de comer a sus familias, "y para eso necesitamos soluciones ya, no promesas a largo plazo". Además, ha calificado de "limosnas", "propinas y migajas", las propuestas trasladadas por parte del Ministerio, "que no nos solucionan nada", entre ellas, rebajar 20 céntimos el precio del combustible, una medida que, a su juicio, es insuficiente porque el coste seguirá aumentando.

"Si no tenemos la garantía de trabajar para vivir, no hay motivos de arrancar", ha concluido, porque "no estamos luchando para que de manera puntual nos de un bocadillo", si no para "trabajar con dignidad" todos los días.

En relación al acuerdo alcanzado este viernes por el Ministerio y la Comité Nacional de Transporte por Carretera tras una reunión de 12 horas, Hernández ha recalcado que "no hay ningún acuerdo" con ellos y que "no tenemos ninguna solución. "Este paro lo convocó Plataforma, y este paro lo desconvocará Plataforma", ha recordado.

Marcha lenta en Madrid

Le reunión entre el Gobierno y la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera terminó este viernes sin acuerdo, lo que ha provocado que este sábado sigan produciéndose paros entre los transportistas.

En Madrid ha discurrido este sábado al mediodía una marcha lenta que se ha desarrollado sin incidentes, según ha confirmado la Policía Municipal. La protesta ha salido desde el Wanda Metropolitano y ha circulado por la M-40, la M-23 y la M-30 para finalmente regresar al punto de partida.