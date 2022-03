Verdeliss confiesa los problemas de salud que le ha provocado su último embarazo

Verdeliss ha sorprendido a sus seguidores con unas declaraciones acerca de su posparto. "Tengo una diástasis abdominal bastante pronunciada", ha confesado este jueves a través de Instagram.

La influencer decidió acudir a una clínica en Navarra para asegurarse de que estaba bien de salud cuando ya se cumple un mes y medio después de haber dado a luz a su octavo hijo.

Su intención era conocer si podía volver a hacer deporte "de forma segura". Sin embargo, se ha encontrado con un percance que retrasará más su recuperación de lo que creía. "Me acabo de dar cuenta que estoy en un estado mucho peor del que esperaba", ha reconocido.

"Tengo una diástasis abdominal bastante pronunciada, tanto supraumbilical como infraubilical. De hecho, justo en la zona de encima del ombligo no llegaba a medirla con el ecógrafo, es de más de cuatro centímetros", ha confesado, aunque manifesta que no tiene "dolor, incontinencias, ni hernia".

Además, no solo tendría que recuperarse en un sentido abdominal, porque la ginecóloga también le ha alertado de otro problema. "Tengo el suelo pélvico debilitado y caído, yo ya me noto que no tengo suficiente fuerza", declaraba.

Pese a que no era el diagnóstico que ella esperaba, asegura que se ha sentido muy arropada por la profesional que la ha valorado. "Me ha consolado, porque me ha dicho que a todo esto se le puede poner remedio", pero para ello tiene que ponerse "en manos de profesionales" y, además, está dando lactancia materna, proceso que fomenta una mejor recuperación del cuerpo.

Así, Verdeliss comenzará a realizarse "tratamientos especializados, electroestimulación, biofeedback de suelo pélvido e INDIBA" una vez a la semana, o dos en el caso de que no evolucione como se espera.

"Es importante no dejarlo pasar porque imagino la mayoría coincidiréis conmigo, una vez damos a luz pasamos a ser la sombra de nosotras mismas, nos despreocupamos y el actuar a tiempo influye en la calidad de vida tanto a corto, medio como a largo plazo", aconsejaba.