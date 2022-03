Tu horóscopo diario: sábado 26 de marzo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 26 de marzo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tendrás que contener cierta tendencia a ponerte de mal humor hoy porque quizá aún acusas alguna clase de cansancio mental por ciertas presiones. No te dejes llevar por lo que los demás hagan, no les dejes intervenir tanto en tu día a día.

Tauro

Procura no excederte hoy en la mesa, con algo que te guste mucho o con la bebida, ya que puedes verte después con sensación de no sentirte bien. Cuidarte en este aspecto es importante y eso no significa que no te puedas dar un capricho, pero con moderación.

Géminis

Para ti es algo importante y no te gusta nada que alguien quiera penetrar en tu vida privada y eso lo vas a mantener a raya hoy. Pero piensa que alguien puede sentir desconfianza ante esa postura. Quizá no debas exagerar tanto, puedes abrirte un poco.

Cáncer

Es muy probable que, aunque tengas oportunidades de ocio y diversión al lado de gente a la que aprecias mucho, hoy digas que no. Lo cierto es que lo doméstico te va a tener con mucho lío y no podrás descuidar ciertas obligaciones familiares.

Leo

Tu objetivo de hoy debe ser descansar de la semana y recuperar energías, así que procura hacer planes de ocio lo más tranquilos posible, ya que eso es lo que le conviene más a tu organismo y a tu mente. Un poco de calma será la mejor medicina.

Virgo

Ten paciencia porque estarás en compás de espera con eso que te preocupa tanto de un hijo o de la pareja. Si intentas que decida algo sobre su futuro, no se lo des todo hecho, recuerda que tiene que aprender a tomar decisiones. Deja que las piezas encajen.

Libra

Alguien depende de ti económicamente y eso te trae muchas preocupaciones, pero sabrás organizar bien el presupuesto y aunque con alguna dificultad, conseguirás superar los problemas y cubrir las necesidades. No debes de tener ningún temor.

Escorpio

Hay personas que no están aportando energías positivas y que malmeten constantemente, quizá a través de las redes sociales. Es algo que tienes que evitar de inmediato, porque puede ir a más y darte bastantes quebraderos de cabeza. Cuidado.

Sagitario

Tendrás que pensar muy bien qué planteamiento vas a hacer a una persona con poder o que manda en un trabajo, para llegar a lo que deseas y que te escuche. El fin de semana será la ocasión perfecta para reflexionar sobre el asunto.

Capricornio

Una persona o un grupo de personas que comparten contigo aficiones o un deporte te van a estimular para que te superes en ellos de alguna forma. Ese empujón te será útil, disfrutarás en grupo de esa meta y te hará bien mentalmente.

Acuario

No debes subestimar tu capacidad de llegar a una meta que te has propuesto, aunque sí es positivo que tengas claro desde el punto de partido que no es un imposible ni un mero sueño inalcanzable. Debes ser optimista, pero también realista.

Piscis

Cualquier reunión que tengas hoy va a ser provechosa y probablemente muy agradable en muchos sentidos. Si se trata de hacer algo social o colaborar con algún grupo, todo va a ser muy de tu agrado y te gustará estar ahí. Será un día magnífico.