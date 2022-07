El motivo por el que los vikingos se fueron de Groenlandia y no volvieron más

Los vikingos fueron uno de los pueblos que más viajaron alrededor del mundo. Uno de los lugares a los que llegaron fue a Groenlandia, al norte. Pero un día, decidieron abandonar esta enorme isla sin que se supiera por qué.

Ahora, sin embargo, un estudio publicado en la revista Science Advances puede tener la respuesta definitiva de por qué los vikingos abandonaron Groenlandia, y el motivo puede sorprender a algunos.

"Los colonos nórdicos desarrollaron el Asentamiento del Este en el sur de Groenlandia en el año 985", explica el documento, pero "la región fue abandonada en gran parte a principios del siglo XV".

"Como señalan algunas investigaciones anteriores, este abandono podría haber resultado de múltiples problemas, incluido el cambio climático, la falla de gestión, el colapso económico o la estratificación social", escriben los autores. "El sur de Groenlandia siempre estuvo cerca del límite de la agricultura", añaden.

Entonces, ¿por qué los vikingos, después de más de 400 años exitosos en la tierra engañosamente pequeña y de hecho no muy verde, levantaron palos y se fueron? La teoría predominante hasta ahora era que simplemente no podían soportar el frío.

Esto no pone en duda la dureza de los vikingos: la vida era literalmente más fría en ese entonces, ya que la Tierra acababa de entrar en un período de enfriamiento dramático que ahora se llama la 'Pequeña Edad de Hielo'. No fue solo una cuestión de ponerse algunas capas adicionales o tirar otro leño a la chimenea: la caída de dos grados centígrados causó nada menos que una catástrofe mundial, como explicaron los investigadores Ariel Hessayon y Dan Taylor en un artículo reciente para The Conversation.

"Los ríos y los mares costeros se congelaron, paralizando el comercio y las comunicaciones", escriben. "Los cultivos y el ganado se marchitaron mientras que los aguaceros echaron a perder las cosechas, desatando el hambre y las penurias generalizadas", añaden.

Groenlandia no es exactamente conocida por sus veranos abrasadores, incluso hoy en día, incluso si tal vez debería ser así, por lo que tendría sentido que esta Pequeña Edad de Hielo supusiera el fin de la agricultura en la tierra poco acogedora y cubierta de hielo. La evidencia geológica, como los datos de núcleos de hielo utilizados para reconstruir los cambios de temperatura en Groenlandia a lo largo de los siglos, también parecían respaldar esa conclusión. Parecía un caso claro.

Hubo solo un problema. "Antes de este estudio, no había datos del sitio real de los asentamientos vikingos", explica Raymond Bradley, profesor distinguido de geociencias de la Universidad de UMass Amherst y uno de los coautores del artículo. "Y eso es un problema".

Si bien la evidencia mostró que Groenlandia se volvió demasiado fría para la agricultura durante la Pequeña Edad de Hielo, se demostró específicamente esto en la parte de Groenlandia a unos miles de kilómetros de distancia de donde los vikingos realmente se establecieron.

"Queríamos estudiar cómo había variado el clima cerca de las propias granjas nórdicas", dijo Bradley.

Fue entonces cuando las sorpresas comenzaron a aparecer. Si bien no hay núcleos de hielo adecuados cerca de los sitios de los asentamientos vikingos originales, había algo igual de bueno: un lago, a solo nueve kilómetros del pequeño pueblo de Qassiarsuk y con el nombre de Lago 578.

Qassiarsuk, en 2020, tenía una población de solo 39 personas. Sin embargo, hace mil años se llamaba Brattahlíð y albergaba algunas de las granjas más grandes de la Groenlandia vikinga. Eso lo hizo perfecto para estudiar las condiciones cambiantes en los asentamientos nórdicos y, potencialmente, descubrir por qué finalmente fueron abandonados.

"Nadie ha estudiado este lugar antes", dijo Boyang Zhao, autor principal del estudio. Así que él y sus colegas pasaron tres años recopilando pacientemente muestras de sedimentos del lago para analizar la temperatura y la disponibilidad de agua en el área durante los últimos 2000 años.

"Lo que descubrimos es que, si bien la temperatura apenas cambió en el transcurso del asentamiento nórdico del sur de Groenlandia, se volvió cada vez más seca con el tiempo", explicó Zhao.

Esas condiciones cada vez más secas habrían sido devastadoras para los vikingos de Groenlandia. Incluso en los años buenos, la agricultura en los asentamientos había sido difícil: "En invierno, el ganado vacuno y algunas ovejas y cabras tenían que ser mantenidos en establos cálidos y oscuros", explica el estudio, "y en la primavera, muchas cabezas de ganado estaban demasiado débiles para moverse, y los granjeros nórdicos tuvieron que llevarlos a pastar".

Sin embargo, en condiciones de sequía, incluso este modelo apenas sostenible no podría sobrevivir. Menos lluvia significó menores rendimientos de los cultivos, lo que a su vez significó que los agricultores no pudieron alimentar al ganado durante los meses de invierno.

Algunos recurrieron al mar en busca de comida, cazando mamíferos marinos para reemplazar a los animales que ya no podían criar en tierra, pero eso era mucho más peligroso que la agricultura, y ni siquiera tenías garantizada la caza.

A medida que la comida se volvió escasa e insegura, y con el aumento del hielo marino que amenazaba con aislar a los colonos de Europa continental, el destino de la Groenlandia vikinga estaba prácticamente garantizado, revela el estudio. Incapaces de manejar las condiciones cada vez más secas, los colonos se habrían enfrentado a una creciente inestabilidad social hasta que, eventualmente, se vieron obligados a abandonar sus hogares por climas, si no más cálidos, ciertamente más húmedos.

"Las causas del abandono de los asentamientos nórdicos son complejas y es difícil simplemente atribuirlas exclusivamente al cambio climático", concluye el estudio. "Sin embargo, nuestros resultados destacan que los cambios hidroclimáticos estaban estrechamente relacionados con el destino del Asentamiento del Este", zanjan los autores.