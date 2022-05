Entre todos los parásitos que pueden arraigarse en la piel y pelaje de nuestros perros, la garrapata es uno de los más peligrosos, no solo por las consecuencias que pueden provocar en la salud de nuestros peludos, sino también porque pueden convertirse en un problema para las personas, siendo peligrosas especialmente cuando se tienen bebés en casa.

"A diferencia de otros insectos como las pulgas, las garrapatas pueden aparecer en zonas urbanitas ya que, a nada que haya un poco de campo o plantas alrededor, estos insectos pueden desarrollar su ciclo vital", explica la veterinaria de la clínica de Vetersalud General Margallo, Eva Ridruejo. "Especialmente los meses de febrero y marzo son peligrosos ya que es cuando aparecen las primeras garrapatas jóvenes".

Las garrapatas se instalan en la piel de nuestro perro y suelen provocarles una molestia, sin embargo, no son fáciles de detectar ya que se esconden en partes como las orejas o axilas, rincones de difícil accesibilidad. "Se incrustan en su piel, de hecho, la cabeza y las patas delanteras queda dentro del animal y, al principio no tienes por qué notar su presiencia", explica la veterinaria.

"Normalmente, los dueños de los perros encuentran las garrapatas cuando ya están más gorditas por haber estado chupando sangre. Al final, el único signo de que están presentes en nuestros peludos es que las veamos", detalla. "Además, puede que haya una o varias".

Pasos a seguir para eliminarlas

Para Ridruejo, es imprescindible acudir a un veterinario tan pronto como descubramos que nuestro perro tiene garrapatas. "En las consultas tenemos los productos adecuados para matarlas y sacarlas sin dificultades una vez se sueltan", explica. "Además, si intentas sacarla por tus cuenta, es posible que te dejes parte del insecto dentro y le provoques una infección o quiste al animal".

"Existen métodos caseros, como ponerle aceite a la garrapata para que se ahogue y saque la cabeza (es cuando puedes retirarla), pero no es recomendable, ya que una persona que no esté bien formada, puede no hacer este proceso de manera correcta. Además, luego hay que quemarlas, ya que el insecto seguirá vivo y podría volver a engancharse al animal", detalla la veterinaria.

El peligro de las garrapatas no viene dado por su presencia en sí, sino por las enfermedades parasitarias que pueden transmitir: "Pueden provocar desde problemas oculares hasta enfermedades graves como la de Lyme, la babesiosis, la ehrlichiosis monocítica y la hepatozoonosis".

Por este motivo, para asegurarnos de que nuestro peludo no ha contraído ninguna enfermedad peligrosa, después de la desparasitación es recomendable realizar una analítica y comprobar que todo está en orden.

"Además, si se tienen bebés en casa, es importante hacerles un chequeo médico, ya que las garrapatas son insectos que también afectan a las personas y transmiten enfermedades igual que a los perros. Mientras que un adulto notará la molestia y acudirá al médico, un bebé no podrá, por lo que son más vulnerables en este tipo de situaciones", finaliza Ridruejo.