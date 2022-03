CLAVE critica que manca de subvencions des de 2018 i demana a institucions "un tracte digne"

L'associació realitza aquesta reivindicació en un comunicat en el qual es refereix a l'acord aconseguit entre la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació (Magnànim) i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) per a col·laborar en la difusió dels XXXII Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians amb una dotació econòmica de 30.000 euros.

Des de CLAVE s'"alegren molt que una institució pública ajude d'aquesta manera a una associació literària i, particularment, el fet que mostre interés a fomentar la llengua valenciana".

Però, d'altra banda, reconeixen que els "estranya que un organisme de caràcter provincial, com ho és la Diputació de València, atorgue una subvenció d'eixe calibre a uns premis que són de caràcter autonòmic, ja que afecten a les tres províncies de la Comunitat Valenciana".

També posen en dubte l'afirmació de la corporació provincial que amb l'acord amb l'AELC "es pretén arribar a un acostament de certa igualtat amb els autors i creadors en castellà". En aquest sentit, CLAVE fa notar que "almenys des de l'any 2018, inclusivament, la nostra associació manca de subvencions públiques; ni tan sols de la Direcció general de Cultura i Patrimoni".

"Almenys, en els dotze últims anys no hem tingut ajudes de manera sistemàtica; i quan les hi ha hagut, l'any en què vam tindre una major subvenció no va arribar a la sisena part dels diners que la IAM donarà a l'AELC", ressalten.

QUOTES DE SOCIS

"Tant el funcionament de la nostra associació com el dels premis de la crítica que organitzem s'estan duent a terme amb les quotes dels nostres socis i amb la col·laboració puntual d'alguna entitat privada. I tot açò no aconsegueix ni els 3.000 euros que es necessiten com a mínim per a sufragar uns premis d'aquesta índole", lamenten.

Així mateix, assenyalen que, quan han sol·licitat ajudes oficials a la Conselleria, sempre es hi ha remès a les subvencions regulars, mai a "ajudes directes". "Amb alguna ajuda pública més podríem plantejar-nos incloure altres gèneres, a més dels quatre que tenim en les nostres bases", incideixen.

Per açò, demanen rebre "un tracte el més igualitari i digne possible per part de les institucions", de les quals asseguren no rebre "absolutament res".