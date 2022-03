La relación entre Kiko Rivera y Fran Rivera ha pasado por varios altibajos, con continuas peleas y sonadas reconciliaciones. De hecho, el hijo de Carmina Ordóñez cargó esta semana contra Isabel Pantoja. Una actitud frente a la que Kiko Rivera se ha mostrado muy descontento.

Hace un tiempo, el diestro acusó a Isabel Pantoja de haber fingido un robo en Cantora con tal de no darle a él y a su hermano Cayetano los enseres de su padre Paquirri. Kiko Rivera le dio la razón, pero ahora, gracias a Sálvame, se conocen más detalles sobre cómo percibe el DJ la mala relación entre Fran y la tonadillera.

"Por favor que no hable más de mi madre. Es mi madre, y solo por el hecho de que es la madre de su hermano, creo que debería tener un poco más de tacto al tocar esos temas. Me llevo muy bien con él, quiero mucho a mis hermanos pero mi madre es mi madre. No debería meterse en estos temas", explicaba, muy molesto, a un reportero.

"Yo no sé nada de lo del robo. Los problemas que tenga, que los solucione con quien tenga que hacerlo. Creo que no debería hablar de mi madre. Dios me libre si yo hablo de la madre de mis hermanos. Vamos a dejar a las madres tranquilas y sigamos llevándonos bien", ha añadido.

"Él no ha tenido el mejor ejemplo de madre del mundo". Esa ha sido la frase más impactante del vídeo al que ha tenido acceso Sálvame, y que podría molestar profundamente al colaborador de Espejo público.