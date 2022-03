Estos son los movimientos de dinero en efectivo que se tienen que declarar a Hacienda

La pandemia de coronavirus ha supuesto un afianzamiento en la paulatina disminución del uso de dinero en metálico. A pesar de ello, todavía hay mucha gente que sigue prefiriendo el dinero en cash y por ello, la Agencia Tributaria vigila de cerca las transacciones en metálico, en su lucha contra el dinero negro.

El portal Noticias Trabajo recoge en una información cuáles son las operaciones con dinero en efectivo que pueden ser investigadas por la Agencia Tributaria para evitar fraude fiscal o blanqueo de capitales.

En España no se puede pagar en efectivo operaciones que sean iguales o superiores a 1.000 euros si alguna de las partes actúa como empresario. El límite se eleva a los 10.000 euros si quien realiza el pago no cuenta con domicilio fiscal en España y no actúa como profesional.

Por otro lado, las entidades bancarias están obligadas a informar de cualquier ingreso o retirada de dinero que implique la utilización de billetes de 500 euros.

Los bancos también deben informar de ingresos o cobros en el banco que superen los 3.000 euros, aunque no sea en efectivo. Si la operación no está justificada, se podría considerar ganancia patrimonial no justificada a juicio de la Agencia Tributaria.

Si realizas ingresos periódicos en el banco, independientemente del importe, la Agencia Tributaria puede investigar por si se está produciendo una operación de blanqueo de dinero, poco a poco.

Los bancos deben informar también a la Agencia Tributaria de toda operación que supere los 10.000 euros, bien sean ingresos, retiradas de cajeros y transferencias. Los movimientos relacionados con préstamos superiores a 6.000 euros también tienen que ser informados.