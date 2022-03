Treballadors de Nordex inicien una vaga indefinida pel tancament de la planta en Vall d'Uixó (Castelló)

El col·lectiu critica que Acciona/Nordex "vol tancar i deixar a més de 100 treballadors i treballadores al carrer" i es mostra disposat a "lluitar amb totes les seues forces" per a mantindre els seus llocs de treball.

Des d'Intersindical Valenciana han manifestat el seu "suport total" a la plantilla, "que porta setmanes mobilitzant-se pel manteniment de l'empresa en el municipi i que aquest divendres ha iniciat una vaga indefinida".

"El dia 17 de gener, les 110 persones que treballen van rebre amb sorpresa la notícia que la direcció de Nordex havia decidit, sense cap tipus de negociació prèvia, tancar la planta i traslladar la producció a un altre lloc amb l'excusa de la competitivitat del mercat", assenyala el sindicat.

L'organització remarca que el material que es produeix en la planta de la Vall d'Uixó són generadors per l'energia eòlica i "tant Nordex com el sector sencer d'aerogeneradors obtenen importants beneficis a causa de l'auge de les energies renovables".

"Per tant, -apunten- el tancament de l'empresa no està justificat en absolut i respon només a interessos desmesurats de Nordex per a augmentar encara més els seus guanys, que ja són multimilionàries, traslladant-se a un altre país on produir els resulte encara més barat".

En aquesta línia, lamenten que "Nordex, que pertany al conglomerat Acciona, no ha volgut negociar en cap moment amb la plantilla el manteniment de la factoria: damunt de la taula només estava el tancament i les indemnitzacions". Davant aquesta situació, les treballadores i treballadors de la planta porten més de dos mesos de mobilització pel manteniment dels seus llocs de treball.

Intersindical Valenciana ofereix els seus servicis a la plantilla i exigeix a l'empresa que "rectifique i que demostre amb fets el que proclama que practica en el seu web: 'La nostra cultura corporativa es basa en els valores fonamentals de la nostra empresa: integritat, respecte, companyonia i responsabilitat'". "La decisió de tancar la fàbrica no es correspon en absolut amb una empresa íntegra, respectuosa, amb companyonia i amb responsabilitat social", sentencien.

Per la seua banda, el portaveu del PSPV-PSOE en Les Corts, Manolo Mata, ha manifestat que "el tancament de l'empresa va en contra de la lògica d'impuls i foment de l'energia verda europea".

Per açò, els socialistes han presentat una Proposició No de Llei (PNL) amb la qual traslladen el seu suport als treballadors de Nordex i sol·liciten l'engegada de plans d'ajudes per a evitar el tancament definitiu de l'empresa situada a la Vall d'Uixó.

A més, la iniciativa, sorgida després d'una reunió amb representants dels treballadors i que està firmada pel síndic socialista, Manolo Mata, la vicepresidenta de les Corts, María José Salvador, i el portaveu d'Indústria del PSPV-PSOE en el parlament valencià, Jesús Sellés, proposa realitzar un seguiment dels drets laborals dels treballadors durant el procés de negociació i impulsar plans de reorientació laboral per a treballs qualificats en l'ecosistema empresarial energètic valencià.

CONSOLIDAR LES ENERGIES RENOVABLES

En aquest sentit, el síndic socialista ha assenyalat que "l'anunci de tancament de la multinacional es produeix en un moment contrari a la lògica econòmica europea de creixement i expansió de l'energia neta", i ha afirmat que "des de les diferents administracions hem de treballar per consolidar les energies renovables". "Volem que les renovables es consoliden com un sector essencial en l'impuls de l'energia verda", ha asseverat.

Així mateix, Mata ha recordat que "si la decisió anunciada per l'empresa es manté, el Consell de Ximo Puig assistirà a les treballadores i els treballadors, tant amb la revisió de la inspecció de treball com en l'orientació laboral", i ha remarcat que "els treballadors no estan sols davant d'aquesta greu situació".

Finalment, la iniciativa socialista insta a "seguir treballant en el nou entorn internacional per a atraure inversions i empreses similars que puguen aprofitar el capital humà, logístic i territorial perquè tinguen una ràpida continuïtat": "Farem tot el que estiga en les nostres mans per a oferir-los una solució", ha conclòs.

També sobre aquest assumpte s'ha pronunciat l'eurodiputat i membre d'Anticapitalistes, Miguel Urbán, qui ha registrat preguntes dirigides al fet que la Comissió es posicione sobre la deslocalització d'empreses catalogades com a "verdes" a tercers països.

Anticapitalistes recalca que s'oposa "totalment a aquest tancament d'una empresa que té beneficis multimilionaris, que té una cartera de comandes i un funcionament a ple rendiment i que produïx elements necessaris per a la transició energètica".

Aquest dijous es va celebrar una reunió entre el comité d'empresa de Nordex i l'eurodiputat Miguel Urbán, qui, a més, ha preguntat també a la Comissió si aquest tipus d'empreses es podran seguir acollint els fons Next Generation malgrat deslocalitzar-se a tercers països.

PREU DE L'ENERGIA

"I és que aquestes accions resultarien inconsistents respecte a la intenció de la UE per desenvolupar un model energètic sostenible, segura i assequible, sobretot en un moment en què l'escassetat de combustibles fòssils i la guerra d'Ucraïna repercuteixen en una pujada històrica del preu de l'energia", argumenta.

En paraules d'Urbán, "la transició energètica ha de basar-se en un respecte dels drets treballadors i en una reducció del transport de mercaderies per a reduir l'emissió de gasos contaminants".