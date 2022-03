Ciutat-Port diu que l'habilitació d'APV per a decidir sobre la DIA "pot ser declarada nul·la de ple dret"

Així ho ha advertit aquest divendres després de conéixer-se que Ports de l'Estat ha resolt "emetre un informe favorable sobre el projecte constructiu del moll de contenidors de l'ampliació nord del Port de València". L'informe indica que l'APV, "en qualitat de promotor i òrgan substantiu de l'actuació, haurà d'emetre una certificació que el projecte no requereix sotmetre's a un nou procediment ambiental, amb caràcter previ a l'aprovació del mateix".

Sobre este tema, la Comissió Ciutat-Port ha criticat "Ports de l'Estat, organisme matriu, de l'Autoritat Portuària de València, deixa en mans d'aquest la responsabilitat de certificar que el projecte no requereix sotmetre's a un nou procediment ambiental, amb caràcter previ a l'aprovació del mateix".

La plataforma ha incidit que la condició d'òrgan substantiu a efectes ambientals de l'APV es va atorgar mitjançant una Resolució del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (BOE de 12/04/21) que es troba impugnada davant l'Audiència Nacional.

D'aquesta manera, ha assenyalat que "l'habilitació ministerial perquè la pròpia Autoritat Portuària que promou l'ampliació puga decidir per si sola sobre si és necessària o no una nova avaluació ambiental podria ser declarada nul·la de ple dret per l'Audiència Nacional.

La Comissió Ciutat-Port considera nul·la de ple dret aquesta Resolució ministerial "per haver-se dictat contravenint el que es disposa en la legislació bàsica en matèria de revisió d'actes administratius, establida en la Llei de Procediment Administratiu Comú, i suposar un frau de la legislació ambiental i confia que així ho va declarar l'Audiència Nacional".

La plataforma defèn que el projecte constructiu necessari per a dur a terme les obres d'ampliació "no només requereix d'incorporar les observacions i recomanacions que inclou l'informe de Ports de l'Estat, sinó que haurà de ser sotmès a informe preceptiu de la Direcció general de la Costa i el Mar, procés que pot portar diversos mesos, temps en el qual podria produir-se una decisió suspensiva per part de l'Audiència Nacional que coneix del citat recurs contenciós-administratiu".

Així mateix, ha acusat l'APV d'ometre "informació essencial" en la documentació que va facilitar a Ports de l'Estat per a recaptar el seu informe, "com és el cas del trasllat del moll de creuers del seu actual emplaçament, inclòs en el projecte inicial que va ser objecte de Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) en 2007 i que ara es pretén traslladar a terrenys de les drassanes de l'antiga Unió Naval de Levante (UNL), mitjançant un projecte separat i sense nova Declaració d'Impacte Ambiental mitjançant un acord amb l'empresa successora de l'antiga UNL que està sent investigat pel Tribunal de Comptes".

La Comissió Ciutat-Port ha recriminat a l'Autoritat Portuària la seua "falta de transparència i el comportament prepotent" dels seus responsables, "que mai han contestat formalment a les al·legacions tècniques i jurídiques plantejades fa ja quasi dos anys sobre l'avantprojecte d'ampliació, ni tampoc a les al·legacions relatives al canvi d'emplaçament del moll de creuers realitzades el passat octubre".

"L'APV continua comportant-se com si es tractarà d'una autoritat aliena a les exigències d'una societat democràtica del segle XXI", ha asseverat.

D'altra banda, la Comissió Ciutat-Port publica aquest divendres en el seu canal de Youtube el documental 'Sota el Port està el Litoral' per a informar sobre les raons que els porten a oposar-se a l'ampliació del port de València. El documental, dirigit per Guillem Porcar i Óscar Romero, es va realitzar amb motiu de la primera manifestació de la ciutadania contra l'ampliació del port de València, el 22 d'octubre de 2021.