Cvirus.- La incidència puja més de cent punts des del dimarts fins als 400 casos a la Comunitat Valenciana

20M EP

NOTICIA

La incidència acumulada a 14 dies de la Comunitat Valenciana ha pujat 103 punts des de l'última actualització del dimarts fins a situar-se aquest divendres, una setmana després de la celebració de les Falles, en 400,27 casos per 100.00 habitant. No obstant açò, segueix per davall dels 461,86 casos de mitjana nacional, segons l'última actualització del Ministeri de Sanitat.