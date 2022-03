Les Arts obri les seues portes aquest diumenge amb una nova sessió dels seus 'Matins' dedicada a Verdi

La Sala Principal és, una vegada més, l'escenari d'aquesta activitat, amb la qual Les Arts convida a la ciutadania a descobrir a l'edifici dissenyat per Santiago Calatrava i conéixer 'in situ' la seua activitat artística de la mà dels seus principals actius per només cinc euros.

Els pianistes José Alberto Sancho i Ignacio Aparisi acompanyen als cantants del Centre de Perfeccionament: les sopranos Rosa María Dávila i Pilar Garrido, les mezzosopranos Laura Orueta i Mariana Sofia García, els tenors Xavier Hetherington i Jorge Franco i els barítons Carlos Reynoso, Marcelo Solís i Alejandro Sánchez.

Les Arts dedica aquesta 'matiné' a 'Verdi y la canción romántica', amb pàgines d'alguns dels autors més rellevants, contemporanis del compositor de Busseto. Obres de Fauré, Chausson, Duparc, Liszt, Albéniz i el propi Verdi conformen el programa d'aquesta sessió.

El recital s'integra dins de la Marató Verdi, que portarà l'obra del geni italià a tots els racons de la Comunitat Valenciana mitjançant activitats participatives en col·laboració amb artistes, associacions i institucions de tota la nostra geografia.

En aquesta línia, i com a complement a l'actuació, el vestíbul principal acull també una exposició del vestuari de les òperes 'Il trovatore' i 'Il corsaro', les dos de Giuseppe Verdi, que podrà visitar-se abans del recital.