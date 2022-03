Puig diu sobre l'ampliació del Port que cal trobar "equilibri" entre sostenibilitat i creixement

Així ho ha asseverat el cap del Consell a Elx (Alacant), on ha acudit a la jornada 'El calzado español: retos y oportunidades de la política comercial', en ser preguntat pels mitjans per la seua valoració per l'informe favorable de Ports de l'Estat sobre el projecte constructiu del moll de contenidors de l'ampliació nord del Port de València.

Sobre aquest tema, Puig ha comentat que és "un trànsit" i que en aquest assumpte hi ha "molts tràmits", ja que cal fer una ampliació "que siga sostenible i que atenga a criteris mediambientals i que, al mateix temps, done possibilitats de creixement i de prosperitat social als valencians".

"Són compatibles criteris de sostenibilitat amb creixement econòmic i del que es tracta és de trobar el punt d'equilibri necessari per a fer possible una infraestructura", ha resolt.