L'Ajuntament de València obri una edició renovada del programa 'Reviure' per al lloguer a preu assequible d'habitatges

Sobre aquest tema, la regidora d'Habitatge, Isabel Lozano, considera que "estem en un context de molta incertesa i molta inseguretat i pensem que l'element que pot generar més confiança a les persones propietàries és que siga l'Ajuntament el que signe eixe contracte de lloguer".

De fet, recorda que precisament en l'infobaròmetre que l'Ajuntament va realitzar al març de 2020, un 33% de les persones enquestades que tenien una segona vivenda i la mantenien buida donaven com a primer motiu "la desconfiança cap a les persones llogades, eixa desconfiança de si em pagaran o si em cuidaran l'habitatge, o siga que no volen tindre problemes amb les persones llogateres".

Per açò, segons la regidora, "aquest programa dona resposta a aquesta desconfiança ja que l'Ajuntament, com a entitat pública, com a administració pública, garantirà el pagament als propietaris i garantirà també el bon ús de l'habitatge".

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA

Podran sol·licitar la inclusió dels seus habitatges les persones físiques o jurídiques que siguen propietàries o que gestionen vivendes a la ciutat de València.

Les vivendes incloses en el programa, situades al terme municipal de la ciutat, hauran d'haver estat, com a mínim, un any buides abans de l'entrada en el programa i, al seu torn, hauran de romandre en ell un mínim de set anys.

Els habitatges han d'estar donats d'alta d'aigua, llum i gas, han de disposar de certificat energètic en vigor, han de presentar un bon estat de neteja i conservació i estar proveïdes de cuina i bany moblats. El preu de lloguer màxim serà de 650 euros.

Per la seua banda, l'Ajuntament garanteix el pagament mensual de la vivenda i facilitarà als propietaris de la vivenda un informe gratuït sobre l'estat de la vivenda i sobre la taxació del preu de lloguer.

Una altra de les novetats de l'edició d'enguany és que no té terminis. Així, els propietaris dels habitatges podran sol·licitar la seua inclusió en el programa en qualsevol moment al llarg de l'any 2022.

El programa "Reviure" té un pressupost inicial de 200.000 euros, ampliable segons les necessitats. El dilluns comença la campanya informativa municipal per a donar a conéixer les novetats de la present edició. La campanya estarà disponible en la web municipal, les xarxes socials i els MUPIS situats en els carrers i també existeix un telèfon, el 900 929 010, per a qualsevol consulta o aclariment sobre el programa.