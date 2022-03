Emergències decreta la fi de la situació zero per alerta hidrològica a la Plana Baixa

Així mateix, ha emès un nou butlletí de riscos meteorològics. Per a aquest dissabte, hi ha risc groc per pluges en el sud de València i el nord d'Alacant i per fenòmens costaners en tot el litoral de la Comunitat Valenciana.

A les 12.45 hores, a causa de les roïnes condicions del mar, l'Autoritat Portuària de València ha tancat totalment el trànsit marítim en el Port de Sagunt i, a partir de les 14.00, el de València, mentre que el de Gandia roman obert.

Cap a les 14.00 hores, els registres més destacats de pluges durant el matí, segons Avamet, han sigut els 17 l/m2 a Vilallonga; 15,6 a Énguera; 12 en la Vall de la Gallinera; 11 en l'Atzúbia; 10,6 a l'Orxa i el Pilar de la Foradada i 10,2 a Moixent.