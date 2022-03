Jamie Lee Curtis revela que oficiará la boda de su hija Ruby vestida con un cosplay de 'World of Warcraft'

Este miércoles, Jamie Lee Curtis acudió al programa Jimmy Kimmel Live! para promocionar su nueva película, Everything Everywhere All at Once, y allí volvió a demostrar que tiene una vena friki que no le importa sacar, especialmente si es por su hija.

La actriz de Halloween contó que su hija menor, Ruby Guest, a la cual ha apoyado mucho en su transición y ha proclamado públicamente su defensa por los derechos de las personas trans, se va a casar el próximo mes de mayo. La ceremonia, como sucedió con su hija mayor Annie, se celebrará en el patio trasero de la casa de la intérprete, lo cual le hace especial ilusión.

Sin embargo, Jamie Lee Curtis va a ir más allá y será ella quien oficie la boda, tal y como le contó a Jimmy Kimmel. Y será un enlace muy especial, ya que todo el mundo vestirá un cosplay.

No es la primera vez que la galardonada actriz deja ver su lado más fanático de series y videojuegos, como cuando acudió junto a Ruby a la premiere de la película de anime One Piece Film: Gold o se vistió de no-muerto de World of Warcraft para el estreno de la película basada en el videojuego.

En esta ocasión, Jamie volverá a disfrazarse para oficiar la boda, y encarnará al personaje de Jaina Proudmoore, también conocida como Jaina Valiente, una hechicera de World of Warcraft. Y, aunque ella no conoce al personaje, está entusiasmada con su look desenfadado de almirante y guerrillera.

El personaje lo eligieron Ruby y su prometida, y ella compró el cosplay en Etsy. Sin embargo, contó en el programa de la cadena estadounidense ABC que el pedido se está retrasando porque viene de Rusia, pero afortunadamente lo podrá tener a tiempo para casar a su hija y a su nuera.