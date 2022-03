Cultura convoca 900.000 euros en ajudes perquè els ajuntaments redacten els seus catàlegs

20M EP

NOTICIA

La Conselleria de Cultura ha convocat subvencions per valor de 900.000 euros per a cofinançar treballs d'elaboració i redacció de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions, plans especials de protecció i plans directors, que tinguen com a objectiu la protecció, la recuperació i la rehabilitació d'espais amb interés patrimonial.