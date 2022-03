Compromís demanarà compareixença de Raquel Sánchez sobre el paper de Ports de l'Estat en l'ampliació de Valenciaport

Així ho anuncia la coalició, en un comunicat, després que l'Autoritat Portuària de València (APV) haja anunciat que Ports de l'Estat ha emès un informe favorable al projecte constructiu del moll de contenidors de l'ampliació nord.

Baldoví adverteix que "no s'ha explicat quins són els suposats beneficis de l'ampliació per a la ciutat de València i per a l'economia valenciana", amb el que es pregunta "per què no s'han pres altres alternatives que no siguen eixa ampliació salvatge que bona part de la societat valenciana no vol".

I és que Compromís, que governa en la Generalitat al costat del PSPV i UP, entén que l'anunci "respon només a un exercici publicitari d'Aurelio Martínez -president de Valenciaport- per a intentar justificar una ampliació innecessària".

"No existeix cap autorització expressa a l'ampliació per part de l'Estat, la qual cosa ha succeït és que, de nou, es deixa la responsabilitat última i les conseqüències en l'Autoritat Portuària", rebat.

En aquesta línia, la coalició garanteix que se sumarà als recursos judicials de plataformes ciutadanes i col·lectius veïnals si aquestes obres d'ampliació, "contràries a la legislació ambiental vigent", són finalment iniciades.

"Els milers de milions que es volen destinar a eixe 'pelotazo' es podrien estar destinant a ajudes a famílies, autònoms i empreses per a pal·liar la crisi de preus de l'energia. L'ampliació és tan innecessària que ni tan sols ha sigut un al·licient per a Volkswagen a l'hora d'instal·lar-se en el nostre territori, on sap que compta amb connexió ferroviària i amb el port comercial de Sagunt molt a prop, per on pot traure els seus productes, generant riquesa i ocupació en la comarca i en un port que sí té marge per a créixer sense ampliació física alguna", afig Papi Robles com a síndica en Les Corts.