Cvirus.- Igualtat "flexibilitzarà" la reserva de places per a aïllament en residències de majors

VALÈNCIA, 25 (EURPA PRESS)

La vicepresidenta i conselleria d'Igualtat, Mónica Oltra, ha anunciat aquest divendres que "es flexibilitzarà" la reserva del 5% de places per a aïllaments per covid vigent fins al moment en les residències de majors, però assenyala: "la normalitat absoluta no arribarà fins que no se supere la pandèmia".

Oltra, en la roda de premsa per a informar dels assumptes tractats en el ple del Consell, s'ha referit així a la petició d'Aerte d'eliminar les restriccions en residències de persones majors per a "avançar cap a la normalitat en la vida dels usuaris d'igual manera que el conjunt de la societat".

Sobre aquest tema, ha explicat que està negociant amb tot el sector l'esborrany de la nova resolució sobre les mesures anticovid en els centres de majors, que preveu que es publique la setmana vinent. Així, en la nova normativa es flexibilitzarà la reserva de places, però es mantindran mesures de protecció com la mascareta.

En eixe sentit, ha explicat que tota l'estratègia estatal està "bolcada en el focus de protecció en persones majors o vulnerabilitat física" i per açò les residències que els acullen han d'estar "més protegits".

D'aquesta manera, els centres de majors han de mantindre les mesures higièniques, la capacitat d'aïllament per si hi ha un brot i la protecció a les plantilles perquè "la normalitat absoluta no arribarà fins que no se supere la pandèmia".

SENSE PROBLEMES EN EL PROVEÏMENT

D'altra banda, ha garantit que no hi ha desproveïment en l'alimentació dels centres de servicis socials per la vaga de transport, com ha afirmat el PP. "L'oposició no hauria d'inventar-se problemes que no existeixen o que es donen en situacions molt, molt puntals i són esmenables", ha recriminat.

És més, ha destacat que davant d'aquesta parada i dels problemes generats per la invasió d'Ucraïna la direcció general d'Infraestructures de servicis socials ja estava elaborant uns plecs sobre els menús en els centres per a fomentar l'alimentació sostenible, de quilòmetre zero i garantir la seua qualitat nutricional.