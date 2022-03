Aurah Ruiz rememora los primeros momentos de su relación con el futbolista Jesé Rodríguez

Como cada jueves, Aurah Ruiz publica su vídeo semanal en su canal de Mtmad, Original Aurah. Tras su último blog en el que enseña su impresionante vestidor de tres habitaciones, llega con un nuevo vídeo en el recuerda el inicio de su relación con Jesé Rodríguez.

Aurah cuenta al principio del capítulo que no sabía que él era futbolista y, además, ella estaba en otra relación cuando le conoció, por lo que de primeras no le interesaba conocerle. Desvela que Jesé fue quién se interesó por ella y la primera vez que se vieron de manera oficial fue en la discoteca Opium de Madrid gracias a un antiguo amigo en común.

El primer acercamiento fue un 31 de diciembre en la casa de Madrid del futbolista, en la cual hizo una fiesta de fin de año e invitó a Aurah. "Él se me acercó y me pidió un beso y yo lo dije que eso no se pedía, se daba... pero yo le hice una tremenda cobra. Él se quedó alucinado, pero luego yo le devolví el beso y ya sí fue muy bonito", comenta entre risas.

Cuando su relación empezó a ir a más, Aurah sentía cierta vergüenza, ya que ella vivía en un barrio humilde y él iba a recogerla en Lamborghini, al más puro estilo Georgina y Cristiano Ronaldo.

Y aunque en su relación ha habido muchos baches, la que fue concursante de Gran Hermano VIP y pretendienta de MYHYV, reconoce que "a veces no siempre salen las cosas como uno quiere" pero para estar con una persona, "hay que vivir muchas cosas", por malas que sean.

Además de hacer un repaso sobre su relación, también suelta las primeras pinceladas sobre la futura boda, de la que aún no tienen fecha asegurada. La instagramer está comenzando con los preparativos y pruebas de vestuario, haciendo así un avance de su próximo capítulo, en el que acompañará al futbolista a la prueba de novio.