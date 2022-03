Ribó reitera su rechazo a ampliar el Puerto sin nueva DIA que haga Medio Ambiente y no Puertos del Estado

A su juicio, "había tiempo de hacer una DIA", pero "no se ha querido hacer y no es buena solución para la ciudad de València". En esta línea, ha insistido en que la ampliación o no "se debe hacer siempre respetando las condiciones mediambientales" y ha reiterado su idea de que quiere "una ciudad con puerto, no un puerto con ciudad".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios con motivo de su participación en el consejo de admnistración del Puerto de València, dodne el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, ha expuesto los detalles del informe de Puertos del Estado, que ha resuelto emitir un informe favorable sobre el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte.

"Como alcalde digo lo mismo que dije en su momento: la ampliación del Puerto exige una DIA que evidentemente deben hacer las autoridades medioambientales, no lo puede hacer Puertos del Estado; no puede ser la misma organización que hace la obra y que se da el permiso, no tiene sentido", ha subrayado el primer edil.

Para Ribó, la DIA necesita "elementos claves" como analizar y conocer los efectos de la ampliación sobre las playas del sur; ver los efectos y como se pueden solucionar aspectos relativos a la movilidad en la propia ciudad y el área metropolitana, a la que "sin duda afectará de forma importante" y analizar los efectos de la necesidad de superficie para los contenedores del Puerto, que será también un "elemento muy importante".

Por ello, ha dicho que, sin nueva DIA, su posición es "la misma": "el alcalde de València no puede votar a favor de esta ampliación y quiero mantener esta posicion porque es fundamental para València".