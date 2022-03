Cultura eleva a un milió d'euros les ajudes per a la modernització i l'equipament dels museus

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions, per import d'un milió d'euros, per a finançar la modernització, la conservació, l'equipament i l'adequació de les infraestructures de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes, així com la restauració de béns mobles inventariats de la Comunitat Valenciana.