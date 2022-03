Naix el Consell Valencià de les Migracions

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres la creació del Consell Valencià de les Migracions com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, propositiu i participatiu per a coordinar l'actuació de les institucions públiques i les entitats socials que treballen per a la igualtat i la inclusió dels migrants a la Comunitat, així com per a promoure la seua participació en la formulació i avaluació de les polítiques inclusives.