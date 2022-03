'El intermedio' imita a 'Sálvame' con Sandrota Corredera y Dani Mateomoros

El intermedio se convirtió por un día en Sálvame Borbón aprovechando las últimas informaciones que han visto la luz sobre la trama entre el rey Juan Carlos y Corinna Larsen. Como es típico, El Gran Wyoming y compañía tiraron de ironía y sarcasmo.

Los encargados de conducir el programa Sálvame Borbón fueron Wyo Javier, Sandrota Corredera y Dani Mateomoros, entre varios elementos típicos del formato de Telecinco como los churros y el chocolate.

La imitación comenzó con Wyo Javier apretándose el pinganillo y repitiendo a cámara de manera exagerada frases típicas de Jorge Javier Vázquez. "¿Me lo estáis diciendo en serio? ¿No puedo contar...? ¿No puedo? ¿Pues sabes qué te digo? Que no me importa, lo voy a contar igual", decía con expresiones muy similares a las del catalán.

Continuando con esa imitación llegó el dardo a Telecinco por el despido de Paz Padilla. Aludiendo al cese de la humorista por hablar de más, el presentador lanzó un "¡Y si queréis, me echáis como a Paz Padilla!", lo que dejó entrever que no había sido un adiós voluntario como se decía.

Posteriormente, entraron de lleno en la trama del rey, hablando principalmente de su inmunidad rechazada por Reino Unido. "El Rey pierde la inmunidad, lo cual es superraro porque acaba de pasar el coronavirus", a lo que continuaba con un "esto es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte", muletilla característica de Jorge Javier Vázquez.

"Menudo palo para Juan Carlos. Este hombre, vaya donde vaya, siempre le falta algo. En Gran Bretaña no tiene inmunidad, en Abu Dabi no tiene a su familia. Y en Suiza... Bueno, en Suiza está bastante contento porque lo único que no tiene son impuestos", dijo Sandrota Corredera para continuar con el discurso sobre el rey.

Dani Mateo, en 'El intermedio'. 20minutos | ATRESMEDIA

La imitación finalizó con la participación de Dani Mateomoros. "A mí me parece que esto es super superfuerte... El chocolate, que está de muerte. Me voy a morir de la acidez y ya sabes que yo, el único ácido que tolero es el que me voy inyectando en las patas de gallo", dijo el colaborador para recordar las tardes de meriendas de Sálvame y terminar con el programa Sálvame Borbón.