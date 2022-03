Oltra garanteix que hi haurà un pacte "tècnic i polític" en la nova normativa d'energies renovables

En roda de premsa després del ple del Consell, Oltra (Compromís) ha remarcat que tant aquest decret com el qual està en marxa per a donar resposta a les conseqüències de la guerra "no s'han aprovat perquè no estan tramitats".

Sobre si és necessari un pacte polític en el si del tripartit, ha garantit que és així "darrere de cada decisió", a més de recordar que aquest són "normatives complexes" que afecten a diversos departaments.

Així ha assenyalat que s'ha de tindre en compte la "necessària descarbonització" o la protecció del paisatge i de l'agricultura. "En un text tan complex, a voltes és complicat encaixar-ho tot", ha constatat, i ha confiat que "la intel·ligència col·lectiva es pose al servici de l'interés comú".

Com a exemple, la vicepresidenta ha apuntat a la recent decisió de Volkswagen d'instal·lar en els pròxims anys el seu gigafactoría espanyola de bateries en Parc Sagunt II, la qual cosa al seu juí té a veure amb el "treball coral" de departaments del Consell com a Economia, Agricultura, Hisenda o Presidència.